Південна Корея, США і Японія проводять спільні морські військові навчання
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Південна Корея, Сполучені Штати та Японія розгорнули в понеділок тристоронні навчання протиракетної оборони в міжнародних водах Східного (Японського) моря на тлі активізації зусиль із посилення стримування північнокорейських загроз. Про це інформує УНН, посилаючись на Yonhap.
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"Це була можливість зміцнити співпрацю в галузі безпеки між Півднем (Південною Кореєю - ред.), США та Японією проти прогресуючих ядерних і ракетних загроз з боку Півночі (Північної Кореї - ред.), а також зміцнити можливості наших ВМС реагувати на запуски балістичних ракет", - заявив офіційний представник ВМС Південної Кореї.
Деталі
Повідомляється, шо після провокаційних дій Пхеньяна, у тому числі запуску нібито твердопаливної міжконтинентальної балістичної ракети 13 квітня, три країни посилюють координацію заходів безпеки. Згідно із заявою збройних сил, у навчаннях братимуть участь південний ROKS Yulgok Yi I, американський USS Benfold і JS Atago морських сил самооборони Японії. Усі три оснащені есмінцями Aegis.
Навчання зосереджене на відпрацюванні процедур виявлення та відстеження цілі балістичної ракети, змодельованої комп’ютером, а також на обміні відповідною інформацією. Востаннє три країни проводили такі тристоронні навчання протиракетної оборони в лютому 2023 року.
Зазначається, що минулого тижня під час оборонного діалогу на вищому рівні, який отримав назву "Тристоронні оборонні переговори", сторони домовилися регулярно проводити навчання протиракетної оборони та протичовнових сил для протидії загрозам Північної Кореї.
Нагадаємо
Південна Корея 16 квітня здійснила попереджувальний постріл після того, як човен КНДР перетнув морський кордон.