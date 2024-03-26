Япония выделила $230 млн на поддержку украинского сельского хозяйства

Япония выделила 230 млн долларов украинским аграриям в рамках проекта для восстановления сельского хозяйства. Об этом сообщает Пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины, передает УНН.

Детали

Украина получила важную финансовую поддержку от Японии в сумме $230 миллионов, которая направлена на поддержку агропромышленного сектора страны.

По данным Министерства финансов, Правительство Японии предоставило кредит в размере $230 миллионов в рамках проекта для восстановления сельского хозяйства (ARISE). Эти средства были привлечены из Целевого фонда содействия необходимому расширению кредитования для Украины (ADVANCE Ukraine).

Проект ARISE направлен на поддержку доступа аграрных производителей к финансированию через льготное кредитование, в частности компенсацию расходов по программе 5-7-9, а также улучшение доступа малых хозяйств к грантам.

Отмечается, что общий объем финансирования проекта составляет $550 миллионов. Из них $500 миллионов будут направлены на финансирование Государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" в 2023-2024 годах с фокусом на аграрные предприятия, а почти $50 миллионов предусмотрено на гранты для малых сельхозпроизводителей.

Добавим

В марте текущего года Украина уже получила финансовую помощь от Европейского Союза в размере 4,5 миллиарда евро, кредит от Канады на 2 миллиарда канадских долларов (1,5 миллиарда долларов), а также новый транш от Международного валютного фонда в размере около 880 миллионов долларов.

По данным Министерства финансов Украины, общий объем поступлений внешнего финансирования в марте 2024 года достиг 7,5 миллиарда долларов, что составляет абсолютный месячный рекорд за всю историю страны.

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