Участие КНДР в российском вторжении и массированный обстрел в рождественскую ночь: Зеленский поговорил с премьером Японии

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Премьер-министром Японии Шигеру Ишибой. Говорили о массированном обстреле рф энергетической инфраструктуры Украины в рождественскую ночь и участии КНДР в российском вторжении в Украину, передает УНН со ссылкой на ОП.

Детали

Глава государства поздравил Шигеру Ишибу с избранием на должность главы правительства и поблагодарил Японию за всю предоставленную Украине гуманитарную и финансовую помощь на общую сумму 12 млрд долл. Отдельно Президент отметил решение японского правительства передать Украине еще 3 млрд долл., обеспеченных замороженными российскими активами.

Владимир Зеленский также приветствовал принятую парламентом Японии дополнительную помощь на энергетическое оборудование и строительство укрытий.

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Глава государства рассказал, что этой рождественской ночью россия осуществила массированный обстрел энергетической инфраструктуры Украины. Именно поэтому защита и восстановление энергетики являются приоритетными в условиях попыток государства-агрессора оставить украинцев без тепла и света зимой. Владимир Зеленский и Шигеру Ишиба осудили участие КНДР в российском вторжении в Украину. Премьер-министр заявил, что Япония чрезвычайно серьезно воспринимает эту эскалацию, считает ее большим риском для безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и готова усиливать санкционное давление на агрессора.

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Президент также поблагодарил Японию за готовность работать с демократическим миром, в частности с новой администрацией США, чтобы как можно быстрее достичь справедливого и прочного мира для Украины. Кроме того, стороны договорились встретиться для продолжения диалога.