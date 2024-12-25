Участие КНДР в российском вторжении и массированный обстрел в рождественскую ночь: Зеленский поговорил с премьером Японии

ukenru
Эксклюзив
Украинцы возмущены законодательными инициативами, которые могут привести к закрытию аптек (ВИДЕО)
13:32 • 36939 просмотра

Украинцы возмущены законодательными инициативами, которые могут привести к закрытию аптек (ВИДЕО)

Эксклюзив
Монополия на здоровье: кто зарабатывает на повязках для орфанных больных?
11:08 • 103439 просмотра

Монополия на здоровье: кто зарабатывает на повязках для орфанных больных?

Эксклюзив
Кто такие окуляристы и почему они нужны в Украине? Рассказывает врач
 • 105120 просмотра

Кто такие окуляристы и почему они нужны в Украине? Рассказывает врач

Эксклюзив
Российская пропаганда меняет тактику: как работают скрытые нарративы
 • 153153 просмотра

Российская пропаганда меняет тактику: как работают скрытые нарративы

Эксклюзив
Мобилизационные мероприятия и насыщение противопехотным вооружением: военный эксперт назвал вызовы для Украины в 2025 году
 • 142107 просмотра

Мобилизационные мероприятия и насыщение противопехотным вооружением: военный эксперт назвал вызовы для Украины в 2025 году

Рождественские фильмы и мультфильмы, которые улучшат ваше настроение - советы от искусственного интеллекта
 • 171952 просмотра

Рождественские фильмы и мультфильмы, которые улучшат ваше настроение - советы от искусственного интеллекта

Эксклюзив
"Это необъективно": эксперт об "отлично" для главы АРМА на фоне скандалов
 • 135042 просмотра

"Это необъективно": эксперт об "отлично" для главы АРМА на фоне скандалов

Эксклюзив
Экс-руководитель налоговой Хмельницкой области о назначении людей Сокура в комиссии ревизоров ГНС: "Схема по хищению средств в крупных размерах"
 • 117464 просмотра

Экс-руководитель налоговой Хмельницкой области о назначении людей Сокура в комиссии ревизоров ГНС: "Схема по хищению средств в крупных размерах"

Эксклюзив
С какими травмами у военных врачи-офтальмологи сталкиваются чаще всего: ответил профессор Рыков
 • 115664 просмотра

С какими травмами у военных врачи-офтальмологи сталкиваются чаще всего: ответил профессор Рыков

Эксклюзив
Поправки к законопроекту №11493. Ограничение для дистрибьюторов до 20% может оставить аптеки без лекарств - президент АВЛУ
 • 161737 просмотра

Поправки к законопроекту №11493. Ограничение для дистрибьюторов до 20% может оставить аптеки без лекарств - президент АВЛУ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
S.T.A.L.K.E.R. 2 не появится на PlayStation 5 - официальное заявление разработчиков

S.T.A.L.K.E.R. 2 не появится на PlayStation 5 - официальное заявление разработчиков

 • 82812 просмотра
Первое Рождество после развода Джей Ло проводит с дочкой

Первое Рождество после развода Джей Ло проводит с дочкой

 • 74429 просмотра
Четыре громкие кинопремьеры 2025 года: от "Белоснежки" до "Wicked"

Четыре громкие кинопремьеры 2025 года: от "Белоснежки" до "Wicked"

 • 69440 просмотра
Многодетный отец: у Монатика родился третий сын: у Монатика родился третий сын

Многодетный отец: у Монатика родился третий сын: у Монатика родился третий сын

 • 64514 просмотра
Максим Галкин поделился рождественскими поздравлением на украинском

Максим Галкин поделился рождественскими поздравлением на украинском

11:47 • 35246 просмотра
публикации
Монополия на здоровье: кто зарабатывает на повязках для орфанных больных?

Монополия на здоровье: кто зарабатывает на повязках для орфанных больных?
Эксклюзив

11:08 • 103439 просмотра
Российская пропаганда меняет тактику: как работают скрытые нарративы

Российская пропаганда меняет тактику: как работают скрытые нарративы
Эксклюзив

 • 153153 просмотра
Рождественские фильмы и мультфильмы, которые улучшат ваше настроение - советы от искусственного интеллекта

Рождественские фильмы и мультфильмы, которые улучшат ваше настроение - советы от искусственного интеллекта

 • 171952 просмотра
Поправки к законопроекту №11493. Ограничение для дистрибьюторов до 20% может оставить аптеки без лекарств - президент АВЛУ

Поправки к законопроекту №11493. Ограничение для дистрибьюторов до 20% может оставить аптеки без лекарств - президент АВЛУ
Эксклюзив

 • 161737 просмотра
Рецепты рождественских напитков: чем согреться на Сочельник - от узвара до эг-нога

Рецепты рождественских напитков: чем согреться на Сочельник - от узвара до эг-нога

 • 156955 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 самых ожидаемых фильмов января 2025 года: от "Человека-волка" до "Логова воров 2"

5 самых ожидаемых фильмов января 2025 года: от "Человека-волка" до "Логова воров 2"

15:21 • 6606 просмотра
Королевская семья не в полном составе посетила Рождественскую службу: что случилось

Королевская семья не в полном составе посетила Рождественскую службу: что случилось

12:52 • 23814 просмотра
Дом из легендарного фильма "Один дома" купили за более чем 5 миллионов долларов

Дом из легендарного фильма "Один дома" купили за более чем 5 миллионов долларов

12:20 • 24866 просмотра
Максим Галкин поделился рождественскими поздравлением на украинском

Максим Галкин поделился рождественскими поздравлением на украинском

11:47 • 35246 просмотра
Многодетный отец: у Монатика родился третий сын: у Монатика родился третий сын

Многодетный отец: у Монатика родился третий сын: у Монатика родился третий сын

 • 64514 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Участие КНДР в российском вторжении и массированный обстрел в рождественскую ночь: Зеленский поговорил с премьером Японии

Участие КНДР в российском вторжении и массированный обстрел в рождественскую ночь: Зеленский поговорил с премьером Японии

Киев  •  УНН

 • 9978 просмотра

Read in English

Президент Украины провел телефонный разговор с новым премьер-министром Японии Шигеру Ишибой. Обсудили российские обстрелы, помощь и участие КНДР в войне против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Премьер-министром Японии Шигеру Ишибой. Говорили о массированном обстреле рф энергетической инфраструктуры Украины в рождественскую ночь и участии КНДР в российском вторжении в Украину, передает УНН со ссылкой на ОП.

Детали

Глава государства поздравил Шигеру Ишибу с избранием на должность главы правительства и поблагодарил Японию за всю предоставленную Украине гуманитарную и финансовую помощь на общую сумму 12 млрд долл. Отдельно Президент отметил решение японского правительства передать Украине еще 3 млрд долл., обеспеченных замороженными российскими активами. 

Владимир Зеленский также приветствовал принятую парламентом Японии дополнительную помощь на энергетическое оборудование и строительство укрытий. 

Япония объявила о предоставлении нового пакета помощи энергетическому сектору Украины18 нояб. 2024, 18:06 • 31033 просмотра

Глава государства рассказал, что этой рождественской ночью россия осуществила массированный обстрел энергетической инфраструктуры Украины. Именно поэтому защита и восстановление энергетики являются приоритетными в условиях попыток государства-агрессора оставить украинцев без тепла и света зимой. Владимир Зеленский и Шигеру Ишиба осудили участие КНДР в российском вторжении в Украину. Премьер-министр заявил, что Япония чрезвычайно серьезно воспринимает эту эскалацию, считает ее большим риском для безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и готова усиливать санкционное давление на агрессора. 

Пока не превышает 12 тыс. человек: Зеленский о количестве военных из КНДР в рф19 дек. 2024, 15:58 • 22770 просмотров

Президент также поблагодарил Японию за готовность работать с демократическим миром, в частности с новой администрацией США, чтобы как можно быстрее достичь справедливого и прочного мира для Украины. Кроме того, стороны договорились встретиться для продолжения диалога.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
kantselyariya-prezidenta-ukrainiКанцелярия Президента Украины
fumio-kisidaФумио Кисида
severnaya-koreyaСеверная Корея
yaponiyaЯпония
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина