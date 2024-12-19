Пока не превышает 12 тыс. человек: Зеленский о количестве военных из КНДР в рф

Количество военных из Северной Кореи в рф пока не превышает 12 тыс. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Брюсселе, передает УНН.

"Что касается северокорейских военных, мы их видим. Больше 12 тыс. мы пока не видим. Будет ли больше того количества, которое зафиксировано нашими спецслужбами - не знаю, посмотрим", - заявил Зеленский.

По его словам, пленных из КНДР пока не было.

Дополнение

Reuters сообщало, что во время боев в районе Курска ВСУ нанесли значительные потери северокорейским военным, которые дислоцированы в террористической стране.

Зеленский сообщал, что после боев с украинскими Силами обороны россияне пытаются сжечь лица погибших военных Северной Кореи.