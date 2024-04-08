"Переломный момент": премьер Японии заявил, что страна меняет свою оборонную позицию

Премьер-министр Японии Кисида Фумио заявил, что события на международной арене подталкивают мир и его страну к решительным и неожиданным действиям. В частности Япония приняла решение изменить свою оборонительную позицию. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

В своем заявлении перед встречей с президентом США Джо Байденом, которая должна состояться на следующей неделе, Кисида Фумио заявил, что Япония изменит свою оборонную позицию.

Поскольку мы являемся свидетелями агрессии россии против Украины, ситуации, которая продолжается на Ближнем Востоке, а также ситуации в Восточной Азии, мы столкнулись с историческим переломным моментом. Вот почему Япония приняла решение фундаментально укрепить свой оборонный потенциал, и мы значительно изменили политику безопасности Японии на этих фронтах, - сказал Кисида.

Премьер-министр отметил, что перед лицом растущих проблем в сфере безопасности союз Японии и США становится "все более важным".

Издание отмечает, что Саммит Кисида - Байден был охарактеризован Вашингтоном как историческая возможность для двух стран модернизировать свой альянс, поскольку обе страны видят региональные угрозы - от испытаний оружия Северной Кореей и растущих отношений с россией до агрессии Китая в Южно-Китайском море и в отношении Тайваня.

Напомним

Япония смягчила правила экспорта вооружений, чтобы разрешить продажу истребителей следующего поколения, разработанных совместно с Великобританией и Италией, устранив главное препятствие для трехстороннего проекта.