Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и премьер-министр Японии Фумио Кисида договорились о проведении совместных учений в водах евроатлантического региона и укреплении обмена конфиденциальной информацией, ведь события в Украине могут иметь аналогии в Азии. Об этом рассказал Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Kyodo News.

"Партнерство с Японией стало еще важнее", - сказал Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

После завершения трехдневного саммита, посвященного 75-летию НАТО, проходившего в Вашингтоне, Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг высказался о росте сотрудничества между НАТО и Японией, подчеркнув участие премьер-министра Фумио Кисиды в дискуссиях самого высокого уровня третий год подряд.

Столтенберг привел слова Кисиды о том, что сегодняшние события в Украине могут повториться в Азии, и отметил важность недопущения победы президента Путина в Украине как общую задачу для глобальной безопасности.

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"У нас есть некоторые незначительные учения, но мы хотели бы расширить и сделать больше вместе с Японией", например, в сферах моря и воздуха", - сказал Столтенберг.

В четверг во время личной встречи премьер-министр Японии Фумио Кисида и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг договорились о проведении совместных учений между Японией и НАТО в евроатлантических водах до конца года, а также об укреплении обмена конфиденциальной информацией.

Как сообщил японский чиновник, эти действия направлены на углубление сотрудничества между сторонами.

Столтенберг отметил важность этих мероприятий в свете активизации оборонных учений между некоторыми странами НАТО, такими как Великобритания и Германия, и Японией, особенно в контексте растущего влияния Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

В дополнение, НАТО и Япония начали серию инициатив, направленных на использование искусственного интеллекта и противодействие дезинформации, которые были описаны как "флагманские". Столтенберг также приветствовал инициативу Японии провести встречу членов НАТО весной следующего года для обсуждения мер против дезинформации, акцентируя на важности этого вопроса в связи с деятельностью Китая и россии.

Он выразил желание развивать более тесное технологическое сотрудничество с Японией, учитывая размывание границ между гражданскими и военными технологиями, и подчеркнул потенциал взаимовыгодного партнерства в оборонно-промышленной сфере.

Напомним

Ранее сообщалось, что на фоне того, как Россия углубляет связи с Северной Кореей, Япония стремится усилить сотрудничество с НАТО.

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