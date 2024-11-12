Премьер Японии заснул во время голосования за собственное переизбрание
Киев • УНН
Сигеру Исиба задремал во время парламентского голосования за его кандидатуру на должность премьер-министра Японии. Пресс-секретарь объяснил инцидент действием сильных лекарств от простуды.
Прессекретар міністерства пояснив, що «це була просто втома».
Пише УНН з посиланням на SWI.
Детали
Премьер-министр Японии Сигеру Исиба, судя по всему, заснул во время парламентского голосования, во время которого он был переизбран на указанную должность. Это обстоятельство сразу же зафиксировалось камерой и стало темой дебатов в японских социальных сетях.
Пресс-секретарь кабинета министров Йосимаса Хаяси объяснил возникшую проблему во время общения с прессой.
Это была реакция, вызванная лекарствами от простуды, возможно, слишком сильными, что вызвало сонливость
Справка
Премьер-министр Японии Сигеру Исиба был переизбран в понедельник после парламентского голосования, но ему придется довольствоваться хрупким удержанием власти.
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Исиба вступил в должность в начале октября после того, как был избран главой правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). Он быстро назначил досрочные выборы, надеясь на укрепление мандата лидера правительства партии. Но выборы принесли ЛДП худший результат с 2009 года.
Избиратели недовольны повторяющейся инфляцией в течение более чем двух лет, также они разочарованы скандалом с «фондом подкупа», который способствовал краху Фумио Кисиды, предшественника Исибы.
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