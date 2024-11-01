Япония и ЕС объявили о новом соглашении по безопасности и обороне
Киев • УНН
Япония и ЕС подписали новое соглашение о безопасности и обороне, которое вступит в силу в январе 2025 года. Документ предусматривает совместные военные учения, диалог на высоком уровне и сотрудничество в оборонной промышленности.
Глава МИД ЕС Жозеп Боррель и его японский коллега Такеши Ивая объявили о соглашении, которое вступит в силу в январе 2025 года.
Пишет УНН с ссылкой на ANSA и AFP.
Япония и ЕС подписали новое соглашение о безопасности и обороне, предусматривающее больше совместных военных учений и сотрудничества.
Глава дипломатии европейского блока Жозеп Боррель назвал новое соглашение историческим и своевременным шагом. Пакт предусматривает дополнительные совместные военные учения, диалог на высоком уровне и сотрудничество в оборонной промышленности.
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