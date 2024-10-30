Отправка войск КНДР на помощь рф: у Зеленского рассказали, как будут реагировать Сеул и Киев

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На этой неделе Украина и Южная Корея определят формат сотрудничества по противодействию отправке войск КНДР в россию.

На этой неделе определится формат сотрудничества между Украиной и Южной Кореей на фоне отправки войск КНДР в Россию. Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в эфире телемарафона, пишет УНН.

Детали

Никифоров отметил, что позиция Сеула по отправке северокорейских войск на помощь РФ является наиболее четкой в мировом сообществе.

Был телефонный разговор между лидерами двух стран. Республика Корея направляет в Украину свою делегацию. После этого украинская делегация уже отправится в Республику Корея. Для того, чтобы координировать усилия, думать над общим ответом, и для того, чтобы усиливать Украину - экспертно, разведданными. На этой неделе как раз формат такого взаимодействия между двумя странами по этому вопросу кристаллизуется, и я думаю, что в конце этой недели или на следующей неделе уже будут какие-то новости о том, как идет это сотрудничество

- сказал Никифоров.

Также спикер президента заявил, что реакция других стран на привлечение Россией северокорейских военных должна быть более жесткой.

Напомним

Южная Корея намерена направить в Украину группу для мониторинга северокорейских войск. По оценкам, более 11 000 солдат КНДР переброшено в россию, из них 3 000 - у фронта.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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