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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Япония выделит Украине 3 миллиарда долларов в рамках кредита от G7 за счет росактивов

Япония выделит Украине 3 миллиарда долларов в рамках кредита от G7 за счет росактивов

Киев  •  УНН

18:35 • 5630 просмотра

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Япония согласовала выделение Украине 471,9 млрд иен через фонд Всемирного банка. Средства являются частью 50-миллиардного кредита G7, обеспеченного замороженными российскими активами.

Япония согласовала выделение Украине 471,9 млрд иен (более 3 млрд долларов) из кредита G7 на 50 млрд долларов, обеспеченного замороженными российскими активами. Об этом пишет Nikkei, передает УНН

Детали

Ожидается, что кредит предоставит Японское агентство международного сотрудничества (JICA) через фонд Всемирного банка.

Также в издании добавили, что Япония делает свой вклад с условием, что эти средства не будут использоваться в военных целях.

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Дополнение

Таким образом из примерно 50 млрд долларов ЕС внесет 18,115 млрд евро, США - 20 млрд долл, Канада - 5 млрд канадских долларов (примерно 3.6 млрд долл), а Великобритания - 2,258 млрд фунтов стерлингов (примерно 2,2 млрд долл).

Все кредиты будут деноминированы в их собственных валютах.

Отмечается, что предоставление кредитов начнется уже в декабре и будет завершено не позднее декабря 2027 года. Период погашения составит не менее 30 лет.

Также любые инвестиционные доходы от замороженных активов рф, превышающие основную сумму и проценты, будут использованы для досрочного погашения.

Напомним,

Ранее УНН писал, что лидеры G7 согласовали предоставление Украине 50 млрд долларов в виде займов через механизм чрезвычайного ускорения доходов. Средства будут обслуживаться из иммобилизованных российских активов.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Экономикаполитика
vsemirnii-bankВсемирный банк
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
kanadaКанада
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
yaponiyaЯпония
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина