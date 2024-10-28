Япония выделит Украине 3 миллиарда долларов в рамках кредита от G7 за счет росактивов
Киев • УНН
Япония согласовала выделение Украине 471,9 млрд иен через фонд Всемирного банка. Средства являются частью 50-миллиардного кредита G7, обеспеченного замороженными российскими активами.
Япония согласовала выделение Украине 471,9 млрд иен (более 3 млрд долларов) из кредита G7 на 50 млрд долларов, обеспеченного замороженными российскими активами. Об этом пишет Nikkei, передает УНН.
Детали
Ожидается, что кредит предоставит Японское агентство международного сотрудничества (JICA) через фонд Всемирного банка.
Также в издании добавили, что Япония делает свой вклад с условием, что эти средства не будут использоваться в военных целях.
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Таким образом из примерно 50 млрд долларов ЕС внесет 18,115 млрд евро, США - 20 млрд долл, Канада - 5 млрд канадских долларов (примерно 3.6 млрд долл), а Великобритания - 2,258 млрд фунтов стерлингов (примерно 2,2 млрд долл).
Все кредиты будут деноминированы в их собственных валютах.
Отмечается, что предоставление кредитов начнется уже в декабре и будет завершено не позднее декабря 2027 года. Период погашения составит не менее 30 лет.
Также любые инвестиционные доходы от замороженных активов рф, превышающие основную сумму и проценты, будут использованы для досрочного погашения.
Напомним,
Ранее УНН писал, что лидеры G7 согласовали предоставление Украине 50 млрд долларов в виде займов через механизм чрезвычайного ускорения доходов. Средства будут обслуживаться из иммобилизованных российских активов.