G7 виділить Україні 50 млрд доларів кредиту
Київ • УНН
Лідери G7 погодили надання Україні 50 млрд доларів у вигляді позик через механізм надзвичайного прискорення доходів. Кошти будуть обслуговуватися за рахунок іммобілізованих російських активів.
Лідери G7 погодили надання Україні 50 мільярдів доларів у вигляді позик. Про це повідомлено у спільній заяві G7, передає УНН.
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Лідери Великої сімки досягли згоди щодо надання Україні 50 мільярдів доларів у вигляді позик через механізм надзвичайного прискорення доходів. Ці гроші будуть обслуговуватися за рахунок майбутніх надходжень, отриманих від іммобілізації російських суверенних активів відповідно до правових систем G7 та міжнародного права. Виплати коштів планується здійснити через різні канали, включаючи бюджетну, військову та реконструкційну допомогу Україні.
Лідери висловили вдячність за своєчасну реалізацію цього історичного рішення та відзначили конструктивну участь Європейського Союзу у досягненні домовленостей. Заявлено, що G7 підтверджує свої зобов'язання, взяті на саміті в Апулії, і зосереджується на підтримці України в умовах агресії з боку терориста, яка завдала значної шкоди українському народу.
Ми будемо непохитними у нашій рішучості підтримувати Україну, поки це буде необхідно. рф має відшкодувати завдані збитки
У G7 оголосять про внески у 50 млрд дол. кредиту для України 25 жовтня - єврокомісар22.10.24, 12:17 • 107765 переглядiв