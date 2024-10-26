G7 выделит Украине 50 млрд долларов кредита
Киев • УНН
Лидеры G7 согласовали предоставление Украине 50 млрд долларов в виде займов через механизм чрезвычайного ускорения доходов. Средства будут обслуживаться за счет иммобилизованных российских активов.
Лидеры G7 согласовали предоставление Украине 50 миллиардов долларов в виде займов. Об этом сообщается в совместном заявлении G7, передает УНН.
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Лидеры Большой семерки достигли согласия о предоставлении Украине 50 миллиардов долларов в виде займов через механизм чрезвычайного ускорения доходов. Эти деньги будут обслуживаться за счет будущих поступлений, полученных от иммобилизации российских суверенных активов в соответствии с правовыми системами G7 и международного права. Выплаты средств планируется осуществить через различные каналы, включая бюджетную, военную и реконструкционную помощь Украине.
Лидеры выразили благодарность за своевременную реализацию этого исторического решения и отметили конструктивное участие Европейского Союза в достижении договоренностей. Заявлено, что G7 подтверждает свои обязательства, взятые на саммите в Апулии, и сосредотачивается на поддержке Украины в условиях агрессии со стороны террориста, которая нанесла значительный ущерб украинскому народу.
Мы будем непоколебимы в нашей решимости поддерживать Украину, пока это будет необходимо. рф должна возместить нанесенный ущерб
В G7 объявят о взносах в 50 млрд долл. кредита для Украины 25 октября - еврокомиссар22 октября 2024, 09:17 • 107486 просмотров