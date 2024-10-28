Японія виділить Україні 3 мільярди доларів в рамках кредиту від G7 коштом росактивів
Київ • УНН
Японія погодила виділення Україні 471,9 млрд ієн через фонд Світового банку. Кошти є частиною 50-мільярдного кредиту G7, забезпеченого замороженими російськими активами.
Японія погодила виділення Україні 471,9 млрд єн (понад 3 млрд доларів) із кредиту G7 на 50 млрд доларів, забезпеченого замороженими російськими активами. Про це пише Nikkei, передає УНН.
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Очікується, що кредит надасть Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) через фонд Світового банку.
Також у виданні додали, що Японія робить свій внесок з умовою, що ці кошти не використовуватимуться у військових цілях.
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Таким чином з приблизно 50 млрд доларів ЄС внесе 18,115 млрд євро, США - 20 млрд дол, Канада - 5 млрд канадських доларів (приблизно 3.6 млрд дол), а Великобританія - 2,258 млрд фунтів стерлінгів (приблизно 2,2 млрд дол).
Всі кредити будуть деноміновані в їхніх власних валютах.
Зазначається, що надання кредитів розпочнеться вже в грудні і буде завершено не пізніше грудня 2027 року. Період погашення становитиме щонайменше 30 років.
Також будь-які інвестиційні прибутки від заморожених активів рф, що перевищують основну суму та відсотки, будуть використані для дострокового погашення.
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що лідери G7 погодили надання Україні 50 млрд доларів у вигляді позик через механізм надзвичайного прискорення доходів. Кошти будуть обслуговуватися з іммобілізованих російських активів.