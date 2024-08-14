Премьер-министр Японии уходит в отставку в сентябре

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил в среду вечером, что он не будет баллотироваться на переизбрание лидером либеральной партии DLP в сентябре. Таким образом он также уходит в отставку с должности премьер-министра. Об этом сообщает AFP, передает УНН.

Детали

Кисида был премьер-министром в течение трех лет. Он принял такое решение на фоне падения рейтингов правительства до рекордных значений из-за ряда скандалов, главным образом нарушения правил финансовой отчетности при сборе политических пожертвований.

Пока определенно о своих планах баллотироваться на пост главы ЛДП заявила только министр экономической безопасности страны Санаэ Такаити. Премьерские амбиции есть и у некоторых других японских политиков, в том числе членов Кабмина Кисиды, однако по разным причинам до сих пор они публично не высказывали намерения выдвигать свои кандидатуры.

Среди возможных претендентов на пост главы ЛДП называют крайне популярного среди населения экс-министра обороны Сигеру Исибу, генсека ЛДП Тосимицу Мотеги, министра по вопросам цифровизации Таро Коно, главу МИД Йоко Камикаву, экс-министра охраны окружающей среды Синдзиро Коидзуми.

Согласно многочисленным опросам общественного мнения, наиболее популярными кандидатами считаются Исиба, Коидзуми и Коно. Однако выборы председателя ЛДП проводятся среди членов партии, а значит, для победы кандидату нужна поддержка не населения, а членов партии - как рядовых, так и депутатов, при этом поддержка среди членов действующего парламента имеет решающее значение.

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