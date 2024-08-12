Тропический шторм обрушился на Японию с проливным дождем

На севере Японии некоторые люди ушли в укрытие, когда утром в понедельник остатки циклона Мария обрушились на сушу. Шторм приносит с собой огромное количество осадков, пишет АР, передает УНН.

Детали

За последние два дня в городе Кудзи в регионе Ивате выпало 460 миллиметров осадков. До вторника может выпасть еще 250 миллиметров.

Для сравнения, во время экстремальной погоды Ганс в 2023 году, по данным Метеорологического института, в течение трех дней на измерительной станции Тунховд было зафиксировано не более 129 миллиметров.

У країнах Балтії та у Польщі через шторми знеструмлено десятки тисяч будинків