Тропический шторм обрушился на Японию с проливным дождем
Киев • УНН
Остатки циклона Мария принесли на север Японии сильные дожди. В городе Кудзи за два дня выпало 460 мм осадков, ожидается еще 250 мм, что значительно превышает показатели экстремальной погоды в Норвегии в 2023 году.
На севере Японии некоторые люди ушли в укрытие, когда утром в понедельник остатки циклона Мария обрушились на сушу. Шторм приносит с собой огромное количество осадков, пишет АР, передает УНН.
Детали
За последние два дня в городе Кудзи в регионе Ивате выпало 460 миллиметров осадков. До вторника может выпасть еще 250 миллиметров.
Для сравнения, во время экстремальной погоды Ганс в 2023 году, по данным Метеорологического института, в течение трех дней на измерительной станции Тунховд было зафиксировано не более 129 миллиметров.
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