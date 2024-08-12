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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Тропический шторм обрушился на Японию с проливным дождем

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Остатки циклона Мария принесли на север Японии сильные дожди. В городе Кудзи за два дня выпало 460 мм осадков, ожидается еще 250 мм, что значительно превышает показатели экстремальной погоды в Норвегии в 2023 году.

На севере Японии некоторые люди ушли в укрытие, когда утром в понедельник остатки циклона Мария обрушились на сушу. Шторм приносит с собой огромное количество осадков, пишет АР, передает УНН.

Детали

За последние два дня в городе Кудзи в регионе Ивате выпало 460 миллиметров осадков. До вторника может выпасть еще 250 миллиметров.

Для сравнения, во время экстремальной погоды Ганс в 2023 году, по данным Метеорологического института, в течение трех дней на измерительной станции Тунховд было зафиксировано не более 129 миллиметров.

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Лилия Подоляк

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