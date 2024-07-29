По всей Литве спасатели уже около 550 раз выезжали на уборку поваленных деревьев после шторма в воскресенье. В Латвии шторм повредил крышу кафедрального собора в Риге. Во многих городах жители остаются без света. В Польше сильный ветер нанес многочисленные разрушения.

Пишет УНН с ссылкой на Литовское национальное радио и телевидение и информагентство ORF.

Детали

Десятки тысяч людей в балтийских странах - Литве и Латвии - остались без света из-за ураганов и дождей.

В Литве в понедельник более 150 тысяч потребителей остались без света. В Вильнюсе поваленное ветром дерево упало на прохожего, который погиб, пишет LRT. Некоторые рейсы отменены, литовская железная дорога сообщила о задержках из-за непогоды.

Владислав Кондратович, директор администрации Вильнюсского окружного правительства назвал ситуацию «драматической».

Во многих городах жители остаются без света. Также часто закрыты магазины. Город Неменчин был полностью отрезан от мира - там не работал даже Интернет и мобильная связь. Хуже всего то, что таких городов становится все больше. Мы проверяем последнюю статистику и следим за ситуацией.

Шторм в Латвии повредил крышу кафедрального собора в Риге, сообщил в понедельник вице-мэр Эдвардас Ратниекс. Соборная площадь столицы Латвии временно закрыта для посещения, пока угроза не исчезнет.

Ранее Центр окружающей среды, геологии и метеорологии Латвии объявил оранжевое предупреждение о дожде и ветре в центральной части страны. При этом самый высокий уровень красного предупреждения, - для Риги и ее окрестностей.

В Латвії рекордна кількість опадів: затоплено вулиці, перекрито дороги, без світла десятки тисяч людей

Со вчерашнего дня до сегодняшнего в Латвии выпало почти в полтора раза больше среднего количества осадков в июле, сообщила метеорологическая служба страны.

Сложная ситуация в результате шторма в Польше.

Непогода, которая прошла Люблинским воеводством, была чрезвычайно сильной, а сильный ветер нанес многочисленные разрушения. Спасателям пришлось вмешиваться аж 135 раз. Самые распространенные сообщения касались уборки поломанных деревьев и веток, которые блокировали дороги, что существенно затрудняло движение транспорта.

У Польщі через негоду загинуло двоє людей, є поранені