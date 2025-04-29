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Tesla обещает первые электрогрузовики Semi с конвейера в США до конца года

Киев • УНН

 • 1900 просмотра

Tesla сообщила, что первые электрогрузовики Semi выйдут на конвейер до конца 2025 года. Завод будет иметь годовую мощность 50 000 единиц.

Tesla обещает первые электрогрузовики Semi с конвейера в США до конца года
www.tesla.com

Tesla в обновлении по своему электрическому грузовику Semi сообщила, что первые единицы электрогрузовиков выйдут на конвейер до конца 2025 года на ее гигафабрике в Неваде в США, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Дэн Пристли, который руководит программой Semi в Tesla, сказал в видео, опубликованном на YouTube в понедельник, что завод имеет годовую мощность 50 000 единиц, добавив, что компания подготовится к производству больших объемов в течение следующих нескольких кварталов.

"Первые единицы должны выйти на конвейер до конца этого года, и мы будем наращивать мощности завода в течение 2026 года", - сказал Пристли.

Tesla, которая годами пыталась построить бизнес по производству грузовиков, заявила, что начнет производство Semi до 2019 года. В октябре 2022 года генеральный директор Илон Маск сообщил инвесторам, что его цель - сделать 50 000 Semi в 2024 году.

Планы Tesla поставлять компоненты из Китая для Cybercab и Semi в США были приостановлены после того, как президент страны Дональд Трамп повысил пошлины на китайские товары в условиях торговой войны, сообщило Reuters ранее в этом месяце.

Производитель электромобилей был готов покрыть дополнительные расходы, когда Трамп ввел 34% пошлины на китайские товары, но не смог этого сделать, когда пошлины вышли за эти пределы, из-за чего планы поставок были приостановлены.

9 апреля Трамп повысил дополнительные пошлины до 84% и с тех пор увеличил их до 125%, в результате чего общие пошлины на китайские товары, экспортируемые в США, достигли 145%.

На прошлой неделе Tesla заявила, что пересмотрит свой прогноз роста через три месяца, поскольку "трудно оценить влияние изменения глобальной торговой политики на цепочки поставок автомобилей и энергоносителей" и что "изменение политических настроений может существенно повлиять на спрос на нашу продукцию в краткосрочной перспективе".

Tesla возглавила список брендов с наибольшим падением цен на подержанные авто22.04.25, 14:00 • 5668 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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