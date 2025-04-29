Tesla обіцяє перші електровантажівки Semi з конвеєра у США до кінця року

Tesla в оновленні щодо своєї електричної вантажівки Semi повідомила, що перші одиниці електровантажівок вийдуть на конвеєр до кінця 2025 року на її гігафабриці в Неваді у США, пише УНН з посиланням на Reuters.

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Ден Прістлі, який керує програмою Semi у Tesla, сказав у відео, опублікованому на YouTube у понеділок, що завод має річну потужність 50 000 одиниць, додавши, що компанія підготується до виробництва великих обсягів протягом наступних кількох кварталів.

"Перші одиниці повинні вийти на конвеєр до кінця цього року, і ми нарощуватимемо потужності заводу протягом 2026 року", - сказав Прістлі.

Tesla, яка роками намагалася побудувати бізнес із виробництва вантажівок, заявила, що розпочне виробництво Semi до 2019 року. У жовтні 2022 року генеральний директор Ілон Маск повідомив інвесторам, що його мета - зробити 50 000 Semi у 2024 році.

Плани Tesla постачати компоненти з Китаю для Cybercab і Semi у США були припинені після того, як президент країни Дональд Трамп підвищив мита на китайські товари в умовах торгової війни, повідомило Reuters раніше цього місяця.

Виробник електромобілів був готовий покрити додаткові витрати, коли Трамп ввів 34% мита на китайські товари, але не зміг цього зробити, коли мита вийшли за ці межі, через що плани поставок були призупинені.

9 квітня Трамп підвищив додаткові мита до 84% і з того часу збільшив їх до 125%, внаслідок чого загальні мита на китайські товари, що експортуються до США, досягли 145%.

Минулого тижня Tesla заявила, що перегляне свій прогноз зростання через три місяці, оскільки "важко оцінити вплив зміни глобальної торгової політики на ланцюжки поставок автомобілів та енергоносіїв" і що "зміна політичних настроїв може істотно вплинути на попит на нашу продукцію в короткостроковій перспективі".

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