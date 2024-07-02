Во время нападения на территории Сиднейского университета жертва получила ножевое ранение; полиция сообщила, что арестовала 14-летнего мальчика в связи с инцидентом. Пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В Австралии был арестован подросток за нанесение ножевых ранений мужчине в Сиднейском университете. Правоохранители не раскрывают деталей мотива нападения.

Службы скорой помощи оказали помощь 22-летнему мужчине, который получил ранения, и доставили его в ближайшую больницу после инцидента около 8:35 по местному времени во вторник. Об этом говорится в заявлении полиции австралийского штата Новый Южный Уэльс, столицей которого является Сидней.

Справка

Нападение произошло примерно через два месяца после того, как шесть человек были убиты и 12 ранены во время нападения с ножом в торговом центре в районе Бонди в Сиднее, а епископ ассирийской церкви был ранен в результате несвязанного ножевого нападения во время службы на западе Сиднея.

16-летнего парня обвинили в терроризме из-за ножевого ранения епископа, а нападавшего на торговый центр застрелила полиция.

Напомним,

УНН сообщал, что австралийская комиссия по интернет-безопасности приказала платформе X удалить видео нападения в церкви в Сиднее.