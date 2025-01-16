В Словакии ученик напал с ножом в школе: предварительно, двое погибших

ukenru
Эксклюзив
Бесплатная вакцинация от ВПЧ: кто сможет получить прививку с 2026 года
14:08 • 11610 просмотра

Бесплатная вакцинация от ВПЧ: кто сможет получить прививку с 2026 года

Эксклюзив
Прививки в Украине: иммунолог рассказал, достаточно ли вакцин и какие еще должны быть в календаре
12:43 • 64628 просмотра

Прививки в Украине: иммунолог рассказал, достаточно ли вакцин и какие еще должны быть в календаре

Зеленский: Украина не ведет за кулисами никаких разговоров с россией
10:49 • 104512 просмотра

Зеленский: Украина не ведет за кулисами никаких разговоров с россией

Самому молодому - 24 года: кого удалось вернуть из российского плена
15 января, 13:13 • 141162 просмотра

Самому молодому - 24 года: кого удалось вернуть из российского плена

Эксклюзив
ФГВФЛ выплатил 99% задолженности перед участниками 9-й очереди кредиторов банка "Конкорд"
15 января, 12:02 • 156986 просмотра

ФГВФЛ выплатил 99% задолженности перед участниками 9-й очереди кредиторов банка "Конкорд"

Является вынужденным шагом: Генштаб о ситуации с переводом военных ПС в штурмовые войска
14 января, 14:03 • 187832 просмотра

Является вынужденным шагом: Генштаб о ситуации с переводом военных ПС в штурмовые войска

Эксклюзив
Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами
14 января, 13:22 • 288073 просмотра

Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами

Силы обороны Украины осуществили самый массовый удар по военным объектам рф: в Генштабе рассказали детали
14 января, 13:09 • 174638 просмотра

Силы обороны Украины осуществили самый массовый удар по военным объектам рф: в Генштабе рассказали детали

Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге
13 января, 14:45 • 193637 просмотра

Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге

Эксклюзив
Есть 270 блокпостов: Нацполиция о противодействии утечке оружия с территорий, где ведутся боевые действия
13 января, 13:33 • 160849 просмотра

Есть 270 блокпостов: Нацполиция о противодействии утечке оружия с территорий, где ведутся боевые действия

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Киевская область подверглась ночной атаке рф дронами: что известно

Киевская область подверглась ночной атаке рф дронами: что известно

16 января, 06:55 • 103321 просмотра
Экс-руководитель метро Киева Брагинский выехал за границу через поддельное заключение ВВК, начато производство - полиция

Экс-руководитель метро Киева Брагинский выехал за границу через поддельное заключение ВВК, начато производство - полиция

08:56 • 83878 просмотра
Нотр-Дам де Пари установил рекорд посещаемости после открытия

Нотр-Дам де Пари установил рекорд посещаемости после открытия

10:18 • 117831 просмотра
В центре Киева работает ПВО - мэр

В центре Киева работает ПВО - мэр

10:22 • 67479 просмотра
В феврале из-за морозов могут вернуться отключения электроэнергии

В феврале из-за морозов могут вернуться отключения электроэнергии

11:56 • 31335 просмотра
публикации
Международная практика лечения "людей-бабочек" обновляется, но в Украине застыла во времени

Международная практика лечения "людей-бабочек" обновляется, но в Украине застыла во времени

15 января, 08:50 • 173653 просмотра
Развитие усыновления, семейных форм воспитания и патроната: как это работает в регионах Украины

Развитие усыновления, семейных форм воспитания и патроната: как это работает в регионах Украины

14 января, 15:10 • 191608 просмотра
Суд в Киеве 15 января рассмотрит иск владельца "Гулливера" Полищука к АРМА из-за заявления Думы о его связях с рф

Суд в Киеве 15 января рассмотрит иск владельца "Гулливера" Полищука к АРМА из-за заявления Думы о его связях с рф

14 января, 14:49 • 191520 просмотра
Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами

Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами
Эксклюзив

14 января, 13:22 • 288078 просмотра
Это точно завершение карьеры? Все "выходы на пенсию" Тайсона Фьюри

Это точно завершение карьеры? Все "выходы на пенсию" Тайсона Фьюри

13 января, 18:55 • 206603 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Нотр-Дам де Пари установил рекорд посещаемости после открытия

Нотр-Дам де Пари установил рекорд посещаемости после открытия

10:18 • 117831 просмотра
"Добро пожаловать в этот сумасшедший мир": певец Позитив впервые стал отцом

"Добро пожаловать в этот сумасшедший мир": певец Позитив впервые стал отцом

15 января, 13:28 • 125558 просмотра
Дочь Гита Леджера замечена в Бруклине накануне годовщины смерти отца

Дочь Гита Леджера замечена в Бруклине накануне годовщины смерти отца

14 января, 08:13 • 158916 просмотра
Викторию и Дэвида Бекхэмов заметили на обеде в загородном пабе

Викторию и Дэвида Бекхэмов заметили на обеде в загородном пабе

13 января, 15:20 • 147862 просмотра
Тексты легендарной песни Боба Дилана стоимостью до $600 тыс. выставили на аукцион

Тексты легендарной песни Боба Дилана стоимостью до $600 тыс. выставили на аукцион

13 января, 13:40 • 150954 просмотра
Актуальное
В Словакии ученик напал с ножом в школе: предварительно, двое погибших

В Словакии ученик напал с ножом в школе: предварительно, двое погибших

Киев  •  УНН

 • 4575 просмотра

Read in English

18-летний ученик напал с ножом на учительницу и двух одноклассников в гимназии города Списка Старая Вес. Предварительно, два человека погибли, один человек находится в критическом состоянии.

Ученик напал с ножом на школу на востоке Словакии, предварительно, два человека погибли, сообщает словацкий телеканал Ta3, пишет УНН.

Детали

Трагическое нападение произошло в четверг, 16 января, незадолго до 13:00 по местному времени в гимназии в городе Спишска-Стара-Вес. 

По данным полиции региона, "18-летний ученик гимназии в Спишска-Стара-Вес совершил серьезное противоправное деяние. По пока полученной информации, он якобы напал с ножом на учительницу и двух одноклассников".

Сначала сообщалось, что подозреваемый "в бегах", но вскоре полиция сообщила, что задержала 18-летнего ученика.

Полиция уверяет, что принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности.

"По подтвержденной информации, в результате инцидента погибли по меньшей мере два человека, один находится в критическом состоянии, количество других пострадавших пока не сообщается", - сообщает телеканал со ссылкой на Данку Чапакову из Оперативного центра экстренной медицинской помощи Словацкой Республики.

В Австралии задержан 14-летний подросток по поводу инцидента с ножевым ранением в университете Сиднея02.07.2024, 09:51 • 16832 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости Мира
slovakiyaСловакия

Обратиться по вопросам размещения рекламы