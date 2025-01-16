В Словакии ученик напал с ножом в школе: предварительно, двое погибших
Киев • УНН
18-летний ученик напал с ножом на учительницу и двух одноклассников в гимназии города Списка Старая Вес. Предварительно, два человека погибли, один человек находится в критическом состоянии.
Ученик напал с ножом на школу на востоке Словакии, предварительно, два человека погибли, сообщает словацкий телеканал Ta3, пишет УНН.
Детали
Трагическое нападение произошло в четверг, 16 января, незадолго до 13:00 по местному времени в гимназии в городе Спишска-Стара-Вес.
По данным полиции региона, "18-летний ученик гимназии в Спишска-Стара-Вес совершил серьезное противоправное деяние. По пока полученной информации, он якобы напал с ножом на учительницу и двух одноклассников".
Сначала сообщалось, что подозреваемый "в бегах", но вскоре полиция сообщила, что задержала 18-летнего ученика.
Полиция уверяет, что принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности.
"По подтвержденной информации, в результате инцидента погибли по меньшей мере два человека, один находится в критическом состоянии, количество других пострадавших пока не сообщается", - сообщает телеканал со ссылкой на Данку Чапакову из Оперативного центра экстренной медицинской помощи Словацкой Республики.
В Австралии задержан 14-летний подросток по поводу инцидента с ножевым ранением в университете Сиднея02.07.2024, 09:51 • 16832 просмотра