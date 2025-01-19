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У рівненському ліцеї підліток поранив однокласника ножем: відкрито справу

Київ • УНН

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14-річний учень приніс до школи ніж та під час демонстрації поранив однокласника в стегно. Спочатку претензій не було, але згодом мати потерпілого звернулася до поліції.

Правоохоронці розслідують обставини ножового поранення, що стався у рівненському ліцеї 21 листопада минулого року. Про це повідомляє Поліція Рівненщини, передає УНН.

Деталі

Як з'ясували поліцейські, 14-річний учень приніс до школи ніж, яким хизувався перед однокласниками. Під час цієї ситуації один із підлітків отримав травму – колоту рану стегна. За словами хлопця, який завдав ушкодження, він не мав наміру спричиняти шкоду своєму товаришу. 

Спочатку претензій з боку потерпілого та його матері не було. Проте згодом жінка звернулася до поліції із заявою. У зв'язку з цим було відкрито кримінальне провадження за статтею, що передбачає відповідальність за умисне легке тілесне ушкодження. 

Наразі триває досудове розслідування, під час якого встановлюються всі деталі та причини інциденту.

Вчитель застосував силу до учня: скандал у школі на Рівненщині18.01.25, 21:49 • 36476 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоКримінал та НП
rivneРівне

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