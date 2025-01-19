У рівненському ліцеї підліток поранив однокласника ножем: відкрито справу

Правоохоронці розслідують обставини ножового поранення, що стався у рівненському ліцеї 21 листопада минулого року. Про це повідомляє Поліція Рівненщини, передає УНН.

Деталі

Як з'ясували поліцейські, 14-річний учень приніс до школи ніж, яким хизувався перед однокласниками. Під час цієї ситуації один із підлітків отримав травму – колоту рану стегна. За словами хлопця, який завдав ушкодження, він не мав наміру спричиняти шкоду своєму товаришу.

Спочатку претензій з боку потерпілого та його матері не було. Проте згодом жінка звернулася до поліції із заявою. У зв'язку з цим було відкрито кримінальне провадження за статтею, що передбачає відповідальність за умисне легке тілесне ушкодження.

Наразі триває досудове розслідування, під час якого встановлюються всі деталі та причини інциденту.

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