Избиение несовершеннолетней в Белой Церкви: одному из фигурантов грозит до 12-ти лет лишения свободы
Киев • УНН
В Белой Церкви подросток избил и требовал 15 тысяч гривен у 12-летней девочки. Юноше сообщено о подозрении за пытки и вымогательство средств во время военного положения.
Одному из фигурантов в избиении несовершеннолетней в городе Белая Церковь, сообщено о подозрении за пытки малолетней и вымогательство у нее средств.
Об этом сообщает полиция Киевской области, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, 16-летнему юноше, который пытал несовершеннолетнюю и требовал от нее деньги грозит до 12-ти лет лишения свободы. Согласно следствию, парень и другие несовершеннолетние собрались в местном парке, куда и пригласили 12-летнюю потерпевшую.
Сначала подозреваемый угрожал девочке, а затем ударил по голове, после чего распылил в лицо газовый баллончик. Кроме того, он оказывал на потерпевшую психологическое давление и требовал с нее деньги в сумме 15 тысяч гривен.
Следователи, под процессуальным руководством Белоцерковской окружной прокуратуры сообщили несовершеннолетнему о подозрении по факту пыток и вымогательства денежных средств во время военного положения (ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 127 Уголовного кодекса Украины)
В отношении еще трех несовершеннолетних полицейские Киевщины расследуют уголовное производство по ст. 125 Уголовного кодекса Украины.
Напомним,
Ранее УНН писал, что полиция расследует избиение 12-летней девочки тремя несовершеннолетними в Белой Церкви. Инцидент зафиксирован на видео, среди подозреваемых нападавших - ровесница потерпевшей и двое парней 15-16 лет.