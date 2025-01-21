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Избиение несовершеннолетней в Белой Церкви: одному из фигурантов грозит до 12-ти лет лишения свободы

Киев  •  УНН

 • 9882 просмотра

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В Белой Церкви подросток избил и требовал 15 тысяч гривен у 12-летней девочки. Юноше сообщено о подозрении за пытки и вымогательство средств во время военного положения.

Одному из фигурантов в избиении несовершеннолетней в городе Белая Церковь, сообщено о подозрении за пытки малолетней и вымогательство у нее средств.

Об этом сообщает полиция Киевской области, пишет УНН.

Детали 

Как сообщается, 16-летнему юноше, который пытал несовершеннолетнюю и требовал от нее деньги грозит  до 12-ти лет лишения свободы. Согласно следствию, парень и другие несовершеннолетние собрались в местном парке, куда и пригласили 12-летнюю потерпевшую.

Сначала подозреваемый угрожал девочке, а затем  ударил по голове, после чего распылил в лицо газовый баллончик. Кроме того, он оказывал на потерпевшую психологическое давление и требовал с нее деньги в сумме 15 тысяч гривен.

Следователи, под процессуальным руководством Белоцерковской окружной прокуратуры сообщили несовершеннолетнему о подозрении по факту пыток и вымогательства денежных средств во время военного положения (ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 127 Уголовного кодекса Украины)

- сообщает полиция.

В отношении еще трех несовершеннолетних полицейские Киевщины расследуют уголовное производство по ст. 125 Уголовного кодекса Украины.

Напомним,

 Ранее УНН писал, что полиция расследует избиение 12-летней девочки тремя несовершеннолетними в Белой Церкви. Инцидент зафиксирован на видео, среди подозреваемых нападавших - ровесница потерпевшей и двое парней 15-16 лет.

Алина Волянская

Алина Волянская

Криминал и ЧП
belaya-tserkovБелая Церковь
kievКиев

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