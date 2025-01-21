Избиение несовершеннолетней в Белой Церкви переквалифицировали на пытки
Киев • УНН
Полиция установила семь подростков в возрасте 12-16 лет, причастных к пыткам 12-летней девочки. 16-летнему подозреваемому, который требовал 15 тысяч гривен, грозит до 12 лет заключения.
Дело об избиении 12-летней девочки в Белой Церкви в Киевской области переквалифицировали на пытки малолетнего ребенка, сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.
Детали
Правоохранители, как указано, "установили семь участников данного события, в возрасте от 12 до 16 лет".
"Полиция Киевщины переквалифицировала действия всех участников преступления: досудебное расследование продолжается по факту пыток (ч. 1 ст. 127 Уголовного кодекса Украины)", - сообщили в полиции области.
Контекст
11 января в полицию поступило сообщение от матери о том, что подростки избили ее 12-летнюю дочь.
По данным полиции, несовершеннолетние собрались в местном парке, куда пригласили 12-летнюю потерпевшую. Для запугивания девочки 16-летний парень, как сообщается, "угрожал, ударил девочку и распылил в лицо газовый баллончик". К тому же, по информации полиции, фигурант "совершал на потерпевшую психологическое давление и требовал деньги в сумме 15 тысяч гривен".
20 января 16-летнему юноше сообщено о подозрении по факту пыток и вымогательства средств во время военного положения (ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 127 Уголовного кодекса Украины).