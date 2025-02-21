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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Укрзализныця" запускает первый детский вагон в международном сообщении: что внутри?

"Укрзализныця" запускает первый детский вагон в международном сообщении: что внутри?

Киев  •  УНН

 • 1758 просмотра

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27 февраля стартует первый международный детский вагон "Укрзализныци" по маршруту Киев-Кишинев. Вагон оснащен 13 специальными удобствами для детей от 0 до 8 лет, включая манежи, бизиборды и аудиосказки.

27 февраля компания «Укрзализныця» запускает первый детский вагон в международном сообщении. Вагон полностью сертифицирован для международных перевозок и оснащен специальными условиями для детей, включая пандусы для колясок, тематические купе, манежи для самых маленьких, пеленальные столики, гипоаллергенную постель и детское меню, пишет УНН со ссылкой на Telegram компании.

27 февраля запускаем первый детский вагон в международном сообщении! Уже сегодня открывается продажа билетов на детский вагон в составе поезда №351 Киев - Кишинев! 

- говорится в сообщении.

Как сообщается, в таком вагоне имеются:

  • пандусы для колясок;
  • тематические купе с Искорками Суперсилы;
  • манежи для самых маленьких;
  • пеленальные столики;
  • гипоаллергенную детскую постель;
  • детское меню;
  • подогрев детского питания;
  • защищенные бортики верхних полок; 
  • бизиборды; 
  • безопасные коридорные поручни с мягкой обивкой;
  • интерактивные учебно-развлекательные материалы;
  • настольные игры;
  • аудиосказки на ночь.

Продажа билетов открыта через приложение Укрзализныци с маркировкой «детский». Проект реализован при поддержке UNICEF Ukraine и правительства Бельгии. Вагон идеально подходит для семей с детьми в возрасте от 0 до 8 лет.

Напомним 

Ранее, ко Дню святого Валентина «Укрзализныця» запускала романтические экспрессы «Поезд к тебе» для военных и их партнеров. Поезда курсировали  в Киеве и Львове, а само путешествие влюбленных длилось чуть более 2 часов.

Алина Волянская

Алина Волянская

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