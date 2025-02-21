"Укрзализныця" запускает первый детский вагон в международном сообщении: что внутри?
Киев • УНН
27 февраля стартует первый международный детский вагон "Укрзализныци" по маршруту Киев-Кишинев. Вагон оснащен 13 специальными удобствами для детей от 0 до 8 лет, включая манежи, бизиборды и аудиосказки.
27 февраля компания «Укрзализныця» запускает первый детский вагон в международном сообщении. Вагон полностью сертифицирован для международных перевозок и оснащен специальными условиями для детей, включая пандусы для колясок, тематические купе, манежи для самых маленьких, пеленальные столики, гипоаллергенную постель и детское меню, пишет УНН со ссылкой на Telegram компании.
27 февраля запускаем первый детский вагон в международном сообщении! Уже сегодня открывается продажа билетов на детский вагон в составе поезда №351 Киев - Кишинев!
Как сообщается, в таком вагоне имеются:
- пандусы для колясок;
- тематические купе с Искорками Суперсилы;
- манежи для самых маленьких;
- пеленальные столики;
- гипоаллергенную детскую постель;
- детское меню;
- подогрев детского питания;
- защищенные бортики верхних полок;
- бизиборды;
- безопасные коридорные поручни с мягкой обивкой;
- интерактивные учебно-развлекательные материалы;
- настольные игры;
- аудиосказки на ночь.
Продажа билетов открыта через приложение Укрзализныци с маркировкой «детский». Проект реализован при поддержке UNICEF Ukraine и правительства Бельгии. Вагон идеально подходит для семей с детьми в возрасте от 0 до 8 лет.
Напомним
Ранее, ко Дню святого Валентина «Укрзализныця» запускала романтические экспрессы «Поезд к тебе» для военных и их партнеров. Поезда курсировали в Киеве и Львове, а само путешествие влюбленных длилось чуть более 2 часов.