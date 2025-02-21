"Укрзализныця" запускает первый детский вагон в международном сообщении: что внутри?

27 февраля компания «Укрзализныця» запускает первый детский вагон в международном сообщении. Вагон полностью сертифицирован для международных перевозок и оснащен специальными условиями для детей, включая пандусы для колясок, тематические купе, манежи для самых маленьких, пеленальные столики, гипоаллергенную постель и детское меню, пишет УНН со ссылкой на Telegram компании.

27 февраля запускаем первый детский вагон в международном сообщении! Уже сегодня открывается продажа билетов на детский вагон в составе поезда №351 Киев - Кишинев! - говорится в сообщении.

Как сообщается, в таком вагоне имеются:

пандусы для колясок;

тематические купе с Искорками Суперсилы;

манежи для самых маленьких;

пеленальные столики;

гипоаллергенную детскую постель;

детское меню;

подогрев детского питания;

защищенные бортики верхних полок;

бизиборды;

безопасные коридорные поручни с мягкой обивкой;

интерактивные учебно-развлекательные материалы;

настольные игры;

аудиосказки на ночь.

Продажа билетов открыта через приложение Укрзализныци с маркировкой «детский». Проект реализован при поддержке UNICEF Ukraine и правительства Бельгии. Вагон идеально подходит для семей с детьми в возрасте от 0 до 8 лет.

Напомним

Ранее, ко Дню святого Валентина «Укрзализныця» запускала романтические экспрессы «Поезд к тебе» для военных и их партнеров. Поезда курсировали в Киеве и Львове, а само путешествие влюбленных длилось чуть более 2 часов.