"Укрзалізниця" запускає романтичні поїзди для військових

В Україні до Дня святого Валентина повертаються романтичні експреси "Потяг до тебе", які цього року будуть доступні винятково для військовослужбовців та їхніх партнерок і партнерів. Про це повідомила "Укрзалізниця", пише УНН.

Деталі

Потяги курсуватимуть у Києві та Львові. Подорож триватиме трохи більше 2 годин і стартуватиме з центрального вокзалу у Києві та Львові за розкладом:

Відправлення 14 лютого:

Львів: 18:56

Київ: 19:20

Відправлення 15 та 16 лютого:

Львів: 16:11, 18:56

Київ: 15:15, 19:20

Ціна квитків буде залежати від дня тижня і стартують від 300 грн у Львові та 460 грн у Києві.

Квитки будуть доступні тільки через застосунок Армія+ (у рамках програми підтримки військовослужбовців "Плюси"). Продаж почнеться 7 лютого з 16:00. Квитки можна знайти в застосунку Армія+ за запитом: Київ-Пасажирський — Київ-Романтичний, а також Львів — Львів-Романтичний.

На пасажирів очікує романтична подорож зі справжнім паровозом, у новенькому вагоні, в купе на двох, під романтичну музику, із тематичною грою для двох. А ще - ми запланували приємні подарунки для тих пасажирів, які святкуватимуть День закоханих із нами саме 14 лютого, - повідомила "Укрзалізниця".

Зазначається також, якщо не всі квитки будуть придбані військовими, залишок буде доступний для вільного продажу через застосунок Укрзалізниці за добу до відправлення кожного рейсу.

Нагадаємо

"Укрзалізниця" запустила нові нічні маршрути №234/233 Рахів-Київ та №84/83 Солотвино-Київ з 6 лютого. Потяги забезпечать зручне сполучення для жителів Закарпаття та Прикарпаття зі Львовом та столицею.