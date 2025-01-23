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"Укрзалізниця" запускає нові нічні потяги із Закарпаття та Прикарпаття до Львова й Києва

"Укрзалізниця" запускає нові нічні потяги із Закарпаття та Прикарпаття до Львова й Києва

Київ • УНН

 • 113504 перегляди

"Укрзалізниця" запускає нові нічні маршрути №234/233 Рахів-Київ та №84/83 Солотвино-Київ з 6 лютого. Потяги забезпечать зручне сполучення для жителів Закарпаття та Прикарпаття зі Львовом та столицею.

З 6 лютого запрацюють нові нічні сполучення Закарпаття та Прикарпаття зі Львовом та столицею. Зміни торкнуться кількох потягів. Про це повідомляє "Укрзалізниця" в Telegram, передає УНН.

Деталі

Зокрема, йдеться про поїзд №234/233 Рахів – Київ:

  • відправлення з Рахова о 20:54, прибуття до Львова о 05:14, до Києва о 13:12;
    • відправлення з Києва о 15:21, зі Львова о 23:51, прибуття до Рахова о 07:50.

      Зручний маршрут для подорожей мешканців Ясіні, Ворохти, Татарова та Яремчі до Львова. Пряме сполучення Луцька та Рівного з Коломиєю завдяки групі безпересадкових вагонів "Ковель – Рахів", що курсуватимуть у складі поїзда №234/233 Рахів – Київ

      - йдеться у дописі.

      Поїзд №84/83 Солотвино – Київ:

      • відправлення зі станції Солотвино о 19:52, прибуття до Львова о 05:00, до Києва о 13:12;
        • відправлення з Києва о 15:21, зі Львова о 23:16, прибуття в Солотвино о 08:08.

          Зручним нічним маршрутом до Львова зможуть скористатися жителі та гості Тячева, Хуста, Виноградова та інших міст Закарпаття

          - зазначили в "Укрзалізниці".

          За інформацією національного перевізника, квитки вже є у продажі у застосунку.

          Нагадаємо

          "Укрзалізниця" інтегрувала сервіс купівлі квитків у додаток "Армія+" для військових. Захисники можуть придбати до 4 квитків зі спецрезерву на поїзди з/до прифронтових міст за 5 діб до відправлення.

          Віта Зеленецька

          Віта Зеленецька

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