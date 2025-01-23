"Укрзалізниця" запускає нові нічні потяги із Закарпаття та Прикарпаття до Львова й Києва

З 6 лютого запрацюють нові нічні сполучення Закарпаття та Прикарпаття зі Львовом та столицею. Зміни торкнуться кількох потягів. Про це повідомляє "Укрзалізниця" в Telegram, передає УНН.

Деталі

Зокрема, йдеться про поїзд №234/233 Рахів – Київ:

відправлення з Рахова о 20:54, прибуття до Львова о 05:14, до Києва о 13:12;

відправлення з Києва о 15:21, зі Львова о 23:51, прибуття до Рахова о 07:50.

Зручний маршрут для подорожей мешканців Ясіні, Ворохти, Татарова та Яремчі до Львова. Пряме сполучення Луцька та Рівного з Коломиєю завдяки групі безпересадкових вагонів "Ковель – Рахів", що курсуватимуть у складі поїзда №234/233 Рахів – Київ - йдеться у дописі.

Поїзд №84/83 Солотвино – Київ:

відправлення зі станції Солотвино о 19:52, прибуття до Львова о 05:00, до Києва о 13:12;

відправлення з Києва о 15:21, зі Львова о 23:16, прибуття в Солотвино о 08:08.

Зручним нічним маршрутом до Львова зможуть скористатися жителі та гості Тячева, Хуста, Виноградова та інших міст Закарпаття - зазначили в "Укрзалізниці".

За інформацією національного перевізника, квитки вже є у продажі у застосунку.

Нагадаємо

"Укрзалізниця" інтегрувала сервіс купівлі квитків у додаток "Армія+" для військових. Захисники можуть придбати до 4 квитків зі спецрезерву на поїзди з/до прифронтових міст за 5 діб до відправлення.