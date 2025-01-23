"Укрзализныця" запускает новые ночные поезда из Закарпатья и Прикарпатья во Львов и Киев

С 6 февраля заработают новые ночные сообщения Закарпатья и Прикарпатья со Львовом и столицей. Изменения коснутся нескольких поездов. Об этом сообщает "Укрзализныця" в Telegram, передает УНН.

Детали

В частности, речь идет о поезде №234/233 Рахов - Киев:

отправление из Рахова в 20:54, прибытие во Львов в 05:14, в Киев в 13:12;

отправление из Киева в 15:21, из Львова в 23:51, прибытие в Рахов в 07:50.

Удобный маршрут для путешествий жителей Ясини, Ворохты, Татарова и Яремчи во Львов. Прямое сообщение Луцка и Ровно с Коломыей благодаря группе беспересадочных вагонов "Ковель - Рахов", которые будут курсировать в составе поезда №234/233 Рахов - Киев - говорится в заметке.

Поезд №84/83 Солотвино - Киев:

отправление со станции Солотвино в 19:52, прибытие во Львов в 05:00, в Киев в 13:12;

отправление из Киева в 15:21, из Львова в 23:16, прибытие в Солотвино в 08:08.

Удобным ночным маршрутом во Львов смогут воспользоваться жители и гости Тячева, Хуста, Виноградова и других городов Закарпатья - отметили в "Укрзализныце".

По информации национального перевозчика, билеты уже есть в продаже в приложении.

Напомним

"Укрзалізниця" интегрировала сервис покупки билетов в приложение „Армия+" для военных. Защитники могут приобрести до 4 билетов из спецрезерва на поезда из/в прифронтовые города за 5 суток до отправления.