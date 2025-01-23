"Укрзализныця" запускает новые ночные поезда из Закарпатья и Прикарпатья во Львов и Киев
Киев • УНН
"Укрзализныця" запускает новые ночные маршруты №234/233 Рахов-Киев и №84/83 Солотвино-Киев с 6 февраля. Поезда обеспечат удобное сообщение для жителей Закарпатья и Прикарпатья со Львовом и столицей.
С 6 февраля заработают новые ночные сообщения Закарпатья и Прикарпатья со Львовом и столицей. Изменения коснутся нескольких поездов. Об этом сообщает "Укрзализныця" в Telegram, передает УНН.
Детали
В частности, речь идет о поезде №234/233 Рахов - Киев:
- отправление из Рахова в 20:54, прибытие во Львов в 05:14, в Киев в 13:12;
- отправление из Киева в 15:21, из Львова в 23:51, прибытие в Рахов в 07:50.
Удобный маршрут для путешествий жителей Ясини, Ворохты, Татарова и Яремчи во Львов. Прямое сообщение Луцка и Ровно с Коломыей благодаря группе беспересадочных вагонов "Ковель - Рахов", которые будут курсировать в составе поезда №234/233 Рахов - Киев
Поезд №84/83 Солотвино - Киев:
- отправление со станции Солотвино в 19:52, прибытие во Львов в 05:00, в Киев в 13:12;
- отправление из Киева в 15:21, из Львова в 23:16, прибытие в Солотвино в 08:08.
Удобным ночным маршрутом во Львов смогут воспользоваться жители и гости Тячева, Хуста, Виноградова и других городов Закарпатья
По информации национального перевозчика, билеты уже есть в продаже в приложении.
Напомним
"Укрзалізниця" интегрировала сервис покупки билетов в приложение „Армия+" для военных. Защитники могут приобрести до 4 билетов из спецрезерва на поезда из/в прифронтовые города за 5 суток до отправления.