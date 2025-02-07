"Укрзализныця" запускает романтические поезда для военных

В Украине ко Дню святого Валентина возвращаются романтические экспрессы "Поезд к тебе", которые в этом году будут доступны исключительно для военнослужащих и их партнерш и партнеров. Об этом сообщила "Укрзализныця", пишет УНН.

Детали

Поезда будут курсировать в Киеве и Львове. Путешествие продлится чуть более 2 часов и будет стартовать с центрального вокзала в Киеве и Львове по расписанию:

Отправление 14 февраля:

Львов: 18:56

Киев: 19:20

Отправление 15 и 16 февраля:

Львов: 16:11, 18:56

Киев: 15:15, 19:20

Цена билетов будет зависеть от дня недели и стартуют от 300 грн во Львове и 460 грн в Киеве.

Билеты будут доступны только через приложение Армия+ (в рамках программы поддержки военнослужащих "Плюсы"). Продажа начнется 7 февраля с 16:00. Билеты можно найти в приложении Армия+ по запросу: Киев-Пассажирский - Киев-Романтический, а также Львов - Львов-Романтический.

Пассажиров ожидает романтическое путешествие с настоящим паровозом, в новеньком вагоне, в купе на двоих, под романтическую музыку, с тематической игрой для двоих. А еще - мы запланировали приятные подарки для тех пассажиров, которые будут праздновать День влюбленных с нами именно 14 февраля, - сообщила «Укрзализныця».

Отмечается также, если не все билеты будут приобретены военными, остаток будет доступен для свободной продажи через приложение Укрзализныци за сутки до отправления каждого рейса.

Напомним

"Укрзализныця" запустила новые ночные маршруты №234/233 Рахов-Киев и №84/83 Солотвино-Киев с 6 февраля. Поезда обеспечат удобное сообщение для жителей Закарпатья и Прикарпатья со Львовом и столицей.