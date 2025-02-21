"Укрзалізниця" запускає перший дитячий вагон у міжнародному сполученні: що всередині?

ukenru
Ексклюзив
06:50 • 8173 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 41929 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 126957 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 185782 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 149748 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 140474 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118264 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108412 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103054 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 145171 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

16 березня, 21:21 • 59239 перегляди
Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

16 березня, 22:18 • 71988 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

01:54 • 60464 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

04:18 • 74947 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 69215 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 145172 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 144147 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 277859 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 306657 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 242473 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 23233 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 63922 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 112604 перегляди
П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:57 • 135557 перегляди
Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

14 березня, 12:29 • 117779 перегляди
Актуальне
"Укрзалізниця" запускає перший дитячий вагон у міжнародному сполученні: що всередині?

"Укрзалізниця" запускає перший дитячий вагон у міжнародному сполученні: що всередині?

Київ • УНН

 • 26098 перегляди

27 лютого стартує перший міжнародний дитячий вагон "Укрзалізниці" за маршрутом Київ-Кишинів. Вагон оснащений 13 спеціальними зручностями для дітей від 0 до 8 років, включаючи манежі, бізіборди та аудіоказки.

27 лютого компанія "Укрзалізниця" запускає перший дитячий вагон у міжнародному сполученні. Вагон повністю сертифікований для міжнародних перевезень і оснащений спеціальними умовами для дітей, включаючи пандуси для візочків, тематичні купе, манежі для найменших, сповивальні столики, гіпоалергенну постіль та дитяче меню, пише УНН з посиланням на Telegram компанії.

27 лютого запускаємо перший дитячий вагон у міжнародному сполученні!Вже сьогодні відкривається продаж квитків на дитячий вагон у складі поїзда №351 Київ - Кишинів! 

- йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, у такому вагоні наявні:

  • пандуси для візочків;
    • тематичні купе з Іскорками Суперсил;
      • манежі для найменших;
        • сповивальні столики;
          • гіпоалергенну дитячу постіль;
            • дитяче меню;
              • підігрів дитячого харчування;
                • захищені бортики верхніх полиць; 
                  • бізіборди; 
                    • безпечні коридорні поручні з м'якою оббивкою;
                      • інтерактивні навчально-розважальні матеріали;
                        • настільні ігри;
                          • аудіоказки на ніч.

                            Продаж квитків відкритий через додаток Укрзалізниці з маркуванням "дитячий". Проєкт реалізовано за підтримки UNICEF Ukraine та уряду Бельгії. Вагон ідеально підходить для родин з дітьми віком від 0 до 8 років.

                            Нагадаємо 

                            Раніше, до Дня святого Валентина "Укрзалізниця" запускала романтичні експреси "Потяг до тебе" для військових та їхніх партнерів. Потяги курсували  у Києві та Львові, а сама подорож закоханих тривала трохи більше 2 годин.

                            Аліна Волянська

                            Аліна Волянська

                            Суспільство
                            ukrainska-zaliznytsiaУкраїнська залізниця
                            yunisefЮНІСЕФ
                            lvivЛьвів
                            kyivКиїв

                            Звернутися з питань розміщення реклами