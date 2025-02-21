"Укрзалізниця" запускає перший дитячий вагон у міжнародному сполученні: що всередині?

27 лютого компанія "Укрзалізниця" запускає перший дитячий вагон у міжнародному сполученні. Вагон повністю сертифікований для міжнародних перевезень і оснащений спеціальними умовами для дітей, включаючи пандуси для візочків, тематичні купе, манежі для найменших, сповивальні столики, гіпоалергенну постіль та дитяче меню, пише УНН з посиланням на Telegram компанії.

27 лютого запускаємо перший дитячий вагон у міжнародному сполученні!Вже сьогодні відкривається продаж квитків на дитячий вагон у складі поїзда №351 Київ - Кишинів! - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, у такому вагоні наявні:

пандуси для візочків;

тематичні купе з Іскорками Суперсил;

манежі для найменших;

сповивальні столики;

гіпоалергенну дитячу постіль;

дитяче меню;

підігрів дитячого харчування;

захищені бортики верхніх полиць;

бізіборди;

безпечні коридорні поручні з м'якою оббивкою;

інтерактивні навчально-розважальні матеріали;

настільні ігри;

аудіоказки на ніч.

Продаж квитків відкритий через додаток Укрзалізниці з маркуванням "дитячий". Проєкт реалізовано за підтримки UNICEF Ukraine та уряду Бельгії. Вагон ідеально підходить для родин з дітьми віком від 0 до 8 років.

Нагадаємо

Раніше, до Дня святого Валентина "Укрзалізниця" запускала романтичні експреси "Потяг до тебе" для військових та їхніх партнерів. Потяги курсували у Києві та Львові, а сама подорож закоханих тривала трохи більше 2 годин.