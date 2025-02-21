"Укрзалізниця" запускає перший дитячий вагон у міжнародному сполученні: що всередині?
Київ • УНН
27 лютого стартує перший міжнародний дитячий вагон "Укрзалізниці" за маршрутом Київ-Кишинів. Вагон оснащений 13 спеціальними зручностями для дітей від 0 до 8 років, включаючи манежі, бізіборди та аудіоказки.
27 лютого компанія "Укрзалізниця" запускає перший дитячий вагон у міжнародному сполученні. Вагон повністю сертифікований для міжнародних перевезень і оснащений спеціальними умовами для дітей, включаючи пандуси для візочків, тематичні купе, манежі для найменших, сповивальні столики, гіпоалергенну постіль та дитяче меню, пише УНН з посиланням на Telegram компанії.
27 лютого запускаємо перший дитячий вагон у міжнародному сполученні!Вже сьогодні відкривається продаж квитків на дитячий вагон у складі поїзда №351 Київ - Кишинів!
Як повідомляється, у такому вагоні наявні:
- пандуси для візочків;
- тематичні купе з Іскорками Суперсил;
- манежі для найменших;
- сповивальні столики;
- гіпоалергенну дитячу постіль;
- дитяче меню;
- підігрів дитячого харчування;
- захищені бортики верхніх полиць;
- бізіборди;
- безпечні коридорні поручні з м'якою оббивкою;
- інтерактивні навчально-розважальні матеріали;
- настільні ігри;
- аудіоказки на ніч.
Продаж квитків відкритий через додаток Укрзалізниці з маркуванням "дитячий". Проєкт реалізовано за підтримки UNICEF Ukraine та уряду Бельгії. Вагон ідеально підходить для родин з дітьми віком від 0 до 8 років.
Нагадаємо
Раніше, до Дня святого Валентина "Укрзалізниця" запускала романтичні експреси "Потяг до тебе" для військових та їхніх партнерів. Потяги курсували у Києві та Львові, а сама подорож закоханих тривала трохи більше 2 годин.