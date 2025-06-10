Як спланувати поїздку з дітьми, щоб перетин кордону був комфортним - роз'яснення ДПСУ

У літній сезон багато жінок подорожують із дітьми за кордон. Якщо документи не в порядку або в не достатній кількості, у контролю на кордоні може виникнути багато питань. Як підготуватися до перетину кордону, щоб уникнути небажаного стресу, розповіли у Державній прикордонній службі України (ДПСУ), передає УНН.

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Для підготовки поїздки з дітьми за кордон важливо заздалегідь перевіряти документи, завчасно ознайомлюватися із правилами в’їзду до країни призначення, нагадали у ДПСУ.

У відомстві зазначили, що на період дії воєнного стану правила перетину кордону для дітей до 16 років спрощені:

у супроводі одного з батьків – нотаріальна згода іншого з батьків не потрібна;

якщо дитина їде з бабусею, дідусем, братом/сестрою, мачухою чи вітчимом – нотаріальна згода також не вимагається;

у разі подорожі не з родичами – обовʼязково потрібна письмова заява від одного з батьків, завірена органом опіки, або нотаріальна згода обох батьків.

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Під час прикордонного контролю посадові особи ДПСУ перевіряють у дитини такі документи:

паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

внутрішній паспорт (за наявності);

свідоцтво про народження;

документи, що підтверджують родинні зв’язки з дитиною.

Прикордонники також уточнили, що ламінування документів не є підставою для відмови у перетині кордону. Але, у разі появи сумнівів щодо справжності документа, прикордонники мають право ініціювати додаткову перевірку.

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