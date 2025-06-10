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Як спланувати поїздку з дітьми, щоб перетин кордону був комфортним - роз'яснення ДПСУ

Київ • УНН

 • 706 перегляди

ДПСУ нагадує про важливість підготовки та перевірки документів для виїзду з дітьми за кордон. Під час воєнного стану правила спрощені, але є нюанси щодо згоди батьків та переліку документів.

Як спланувати поїздку з дітьми, щоб перетин кордону був комфортним - роз'яснення ДПСУ

У літній сезон багато жінок подорожують із дітьми за кордон. Якщо документи не в порядку або в не достатній кількості, у контролю на кордоні може виникнути багато питань. Як підготуватися до перетину кордону, щоб уникнути небажаного стресу, розповіли у Державній прикордонній службі України (ДПСУ), передає УНН.

Деталі

Для підготовки поїздки з дітьми за кордон важливо заздалегідь перевіряти документи, завчасно ознайомлюватися із правилами в’їзду до країни призначення, нагадали у ДПСУ.

У відомстві зазначили, що на період дії воєнного стану правила перетину кордону для дітей до 16 років спрощені:

  • у супроводі одного з батьків – нотаріальна згода іншого з батьків не потрібна;
    • якщо дитина їде з бабусею, дідусем, братом/сестрою, мачухою чи вітчимом – нотаріальна згода також не вимагається;
      • у разі подорожі не з родичами – обовʼязково потрібна письмова заява від одного з батьків, завірена органом опіки, або нотаріальна згода обох батьків.

        Як спланувати літні канікули для дитини під час війни: поради психолога09.06.25, 15:50 • 210502 перегляди

        Під час прикордонного контролю посадові особи ДПСУ перевіряють у дитини такі документи:

        • паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
          • внутрішній паспорт (за наявності);
            • свідоцтво про народження;
              • документи, що підтверджують родинні зв’язки з дитиною.

                Прикордонники також уточнили, що ламінування документів не є підставою для відмови у перетині кордону. Але, у разі появи сумнівів щодо справжності документа, прикордонники мають право ініціювати додаткову перевірку.

                Перед сезоном відпусток мандрівників до Європи попереджають про сплеск кору - BBC06.06.25, 16:10 • 3516 переглядiв

                Лілія Набока

                Лілія Набока

                Наші за кордоном
                Державна прикордонна служба України
                Україна
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