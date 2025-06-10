Як спланувати поїздку з дітьми, щоб перетин кордону був комфортним - роз'яснення ДПСУ
Київ • УНН
ДПСУ нагадує про важливість підготовки та перевірки документів для виїзду з дітьми за кордон. Під час воєнного стану правила спрощені, але є нюанси щодо згоди батьків та переліку документів.
У літній сезон багато жінок подорожують із дітьми за кордон. Якщо документи не в порядку або в не достатній кількості, у контролю на кордоні може виникнути багато питань. Як підготуватися до перетину кордону, щоб уникнути небажаного стресу, розповіли у Державній прикордонній службі України (ДПСУ), передає УНН.
Деталі
Для підготовки поїздки з дітьми за кордон важливо заздалегідь перевіряти документи, завчасно ознайомлюватися із правилами в’їзду до країни призначення, нагадали у ДПСУ.
У відомстві зазначили, що на період дії воєнного стану правила перетину кордону для дітей до 16 років спрощені:
- у супроводі одного з батьків – нотаріальна згода іншого з батьків не потрібна;
- якщо дитина їде з бабусею, дідусем, братом/сестрою, мачухою чи вітчимом – нотаріальна згода також не вимагається;
- у разі подорожі не з родичами – обовʼязково потрібна письмова заява від одного з батьків, завірена органом опіки, або нотаріальна згода обох батьків.
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Під час прикордонного контролю посадові особи ДПСУ перевіряють у дитини такі документи:
- паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
- внутрішній паспорт (за наявності);
- свідоцтво про народження;
- документи, що підтверджують родинні зв’язки з дитиною.
Прикордонники також уточнили, що ламінування документів не є підставою для відмови у перетині кордону. Але, у разі появи сумнівів щодо справжності документа, прикордонники мають право ініціювати додаткову перевірку.
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