Дания выделяет 16 млн евро на восстановление энергетики Украины

Дания выделяет около 16 миллионов евро на восстановление энергетической инфраструктуры Украины, пострадавшей от постоянных атак рф. Об этом заявил датский министр климата, энергетики и коммунальных услуг Ларс Аагаард, передает УНН.

Детали

В Дании отметили, что после того, как россия начала целенаправленные атаки на энерго- и теплоснабжение Украины, примерно 80 процентов украинской энергетической инфраструктуры, за исключением атомных электростанций, было разрушено.

Из-за атак рф на гражданскую и критическую инфраструктуру расследуется более 2300 производств

Летом атаки привели к отключениям электроэнергии до 20 часов в сутки.

Путинская армия не только нарушает границы Украины, Россия нарушает правила ведения войны массированными атаками на украинскую систему электроснабжения и отопления. Сейчас зима не за горами, и многие украинские дома останутся без тепла и света. (...) Мы должны сделать все возможное, чтобы украинская энергосистема была максимально сильной