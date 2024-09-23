Дания выделяет 16 млн евро на восстановление энергетики Украины
Киев • УНН
Дания предоставит 16 млн евро на восстановление энергетической инфраструктуры Украины, поврежденной российскими атаками. Поддержка будет осуществляться в сотрудничестве с ПРООН, Энергетическим сообществом и другими организациями.
Дания выделяет около 16 миллионов евро на восстановление энергетической инфраструктуры Украины, пострадавшей от постоянных атак рф. Об этом заявил датский министр климата, энергетики и коммунальных услуг Ларс Аагаард, передает УНН.
Детали
В Дании отметили, что после того, как россия начала целенаправленные атаки на энерго- и теплоснабжение Украины, примерно 80 процентов украинской энергетической инфраструктуры, за исключением атомных электростанций, было разрушено.
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Летом атаки привели к отключениям электроэнергии до 20 часов в сутки.
Путинская армия не только нарушает границы Украины, Россия нарушает правила ведения войны массированными атаками на украинскую систему электроснабжения и отопления. Сейчас зима не за горами, и многие украинские дома останутся без тепла и света. (...) Мы должны сделать все возможное, чтобы украинская энергосистема была максимально сильной
Отмечается, что Дания выделяет 130 миллионов датских крон (около 16 миллионов евро - ред.) на восстановление энергетической инфраструктуры Украины.
Поддержка осуществляется в сотрудничестве с ПРООН, Энергетическим сообществом, Датским советом по делам беженцев и Датским Красным Крестом.
Напомним,
В Международном энергетическом агентстве считают, что зимой нехватка электроэнергии в Украине может достичь шести гигаватт. В связи с этим предстоящая зима будет самым серьезным испытанием для Украины с момента полномасштабного вторжения