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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Нидерланды выделили более 200 миллионов евро на восстановление критической инфраструктуры Украины

Нидерланды выделили более 200 миллионов евро на восстановление критической инфраструктуры Украины

Киев  •  УНН

24 сентября 2024, 10:12  •  3100 просмотра

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Нидерланды объявили о новом пакете помощи Украине на 209,5 млн евро. Средства направят на восстановление критической инфраструктуры и гуманитарную помощь, а также 45 млн евро - в Фонд поддержки энергетики Украины.

Нидерланды выделили на восстановление критически важной инфраструктуры и гуманитарную помощь новый пакет помощи в 210 миллионов евро. Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп, передает УНН.

Детали

В Нью-Йорке Велдкамп провел встречу с коллегами из стран G7 и украинским коллегой Андреем Сибигой по результатам которой объявил о новом пакете помощи для Украины.

Нидерланды объявили о новом € пакете поддержки стоимостью 209,5 миллионов, направленном на восстановление критически важной инфраструктуры - включая через ЕБРР, и оказание гуманитарной помощи

 - рассказал глава МИД Нидерландов. 

Кроме этого, Нидерланды внесут 45 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины и будут финансировать поставки необходимого оборудования.

Партнеры уже выделили на восстановление энергетики Украины более 4 миллиардов долларов - Блинкен23 сентября 2024, 16:58 • 32517 просмотров

Напомним,

Дания предоставит 16 млн евро на восстановление энергетической инфраструктуры Украины, поврежденной российскими атаками. Поддержка будет осуществляться в сотрудничестве с ПРООН, Энергетическим сообществом и другими организациями.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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