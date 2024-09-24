Нидерланды выделили более 200 миллионов евро на восстановление критической инфраструктуры Украины

Нидерланды выделили на восстановление критически важной инфраструктуры и гуманитарную помощь новый пакет помощи в 210 миллионов евро. Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп, передает УНН.

Детали

В Нью-Йорке Велдкамп провел встречу с коллегами из стран G7 и украинским коллегой Андреем Сибигой по результатам которой объявил о новом пакете помощи для Украины.

Нидерланды объявили о новом € пакете поддержки стоимостью 209,5 миллионов, направленном на восстановление критически важной инфраструктуры - включая через ЕБРР, и оказание гуманитарной помощи - рассказал глава МИД Нидерландов.

Кроме этого, Нидерланды внесут 45 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины и будут финансировать поставки необходимого оборудования.

Партнеры уже выделили на восстановление энергетики Украины более 4 миллиардов долларов - Блинкен

Напомним,

Дания предоставит 16 млн евро на восстановление энергетической инфраструктуры Украины, поврежденной российскими атаками. Поддержка будет осуществляться в сотрудничестве с ПРООН, Энергетическим сообществом и другими организациями.