Нидерланды выделили более 200 миллионов евро на восстановление критической инфраструктуры Украины
Киев • УНН
Нидерланды объявили о новом пакете помощи Украине на 209,5 млн евро. Средства направят на восстановление критической инфраструктуры и гуманитарную помощь, а также 45 млн евро - в Фонд поддержки энергетики Украины.
Нидерланды выделили на восстановление критически важной инфраструктуры и гуманитарную помощь новый пакет помощи в 210 миллионов евро. Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп, передает УНН.
Детали
В Нью-Йорке Велдкамп провел встречу с коллегами из стран G7 и украинским коллегой Андреем Сибигой по результатам которой объявил о новом пакете помощи для Украины.
Нидерланды объявили о новом € пакете поддержки стоимостью 209,5 миллионов, направленном на восстановление критически важной инфраструктуры - включая через ЕБРР, и оказание гуманитарной помощи
Кроме этого, Нидерланды внесут 45 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины и будут финансировать поставки необходимого оборудования.
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Напомним,
Дания предоставит 16 млн евро на восстановление энергетической инфраструктуры Украины, поврежденной российскими атаками. Поддержка будет осуществляться в сотрудничестве с ПРООН, Энергетическим сообществом и другими организациями.