Украина ожидает передачу очередной партии F-16 от Нидерландов
Киев • УНН
Министр обороны Украины Рустем Умеров провел встречу с нидерландским коллегой по передаче F-16. Стороны также обсудили программу дронов на 400 млн евро и развитие совместных оборонных предприятий.
Украина и Нидерланды имеют договоренность о передаче очередной партии самолетов F-16 в этом году. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров, передает УНН.
"Встретился в Гааге с министром обороны Нидерландов Рубеном Брекельмансом. Нидерланды - среди лидеров поддержки Украины, и их помощь существенно возросла в 2024 году. Уже есть договоренности на 2025-й. Главный приоритет - программа F-16. Ожидаем передачу очередной партии самолетов в 2025, продолжаем обучение пилотов, инженерного и технического состава", - написал Умеров.
Министр подчеркнул, что Нидерланды играют ключевую роль в Коалиции Воздушных сил, поддерживая развитие украинской авиационной инфраструктуры и возможностей.
"Второй приоритет - дроны. Скоординировали распределение ранее анонсированных 400 млн евро, а также подготовку масштабных совместных проектов по дальнобойным возможностям. На повестке дня также артиллерийские боеприпасы, ПВО, ракеты-перехватчики. Нидерланды четко понимают наши потребности и готовы помогать", - сообщил Умеров.
По его словам, отдельная тема - индустриальное взаимодействие.
"Следующий логичный шаг - развитие совместных оборонных предприятий, которые укрепят способности наших армий. Синхронизировали планы поступления помощи, ее эффективное применение на поле боя и поддержку операций. Важно вместе с партнерами действовать быстро и результативно", - отметил Умеров.
Дополнение
В октябре 2024 года Нидерланды передали первые свои F-16 Украине.