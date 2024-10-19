Нідерланди передадуть Україні безпілотники вартістю 42,6 млн євро

Міністерство оборони Нідерландів оголосило про закупівлю для України розвідувальних безпілотників загальною вартістю 42,6 мільйона євро. Про це йдеться на сайті відомства, пише УНН.

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Зазначається, що ця закупівля є першим кроком з виконання плану щодо безпілотників для України, про який міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс оголосив під час візиту до України.

Йдеться про сучасні безпілотники компанії DeltaQuad. Вони використовуються для отримання інформації з поля бою в режимі реального часу, збору розвідданих та спостереження. БПЛА будуть оснащені новими технологіями, які дозволять їм залишатися непомітними, протистояти глушінням і працювати автономно, якщо вони тимчасово втрачають зв'язок з базою.

Україна відчайдушно потребує таких безпілотників для проведення розвідки. Українські війська повинні мати можливість бачити, що робить і планує російський агресор на полі бою. Це допоможе Україні підтримувати свою оборону. На реалізацію Плану дій щодо безпілотників було виділено 400 мільйонів євро, з яких понад 50% припадає на голландську промисловість. Закупівля у DeltaQuad є частиною цих коштів,