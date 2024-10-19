Нидерланды передадут Украине беспилотники стоимостью 42,6 млн евро

Министерство обороны Нидерландов объявило о закупке для Украины разведывательных беспилотников общей стоимостью 42,6 миллиона евро. Об этом говорится на сайте ведомства, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что эта закупка является первым шагом по выполнению плана по беспилотникам для Украины, о котором министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс объявил во время визита в Украину.

Речь идет о современных беспилотниках компании DeltaQuad. Они используются для получения информации с поля боя в режиме реального времени, сбора разведданных и наблюдения. БПЛА будут оснащены новыми технологиями, которые позволят им оставаться незаметными, противостоять глушению и работать автономно, если они временно теряют связь с базой.

Украина отчаянно нуждается в таких беспилотниках для проведения разведки. Украинские войска должны иметь возможность видеть, что делает и планирует российский агрессор на поле боя. Это поможет Украине поддерживать свою оборону. На реализацию Плана действий по беспилотникам было выделено 400 миллионов евро, из которых более 50% приходится на голландскую промышленность. Закупка у DeltaQuad является частью этих средств, - отметили в минобороны Нидерландов.

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