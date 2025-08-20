$41.360.10
Нідерланди посилюють ППО в Польщі для підтримки України та захисту НАТО

Київ • УНН

 • 618 перегляди

Нідерланди відправляють до Польщі дві системи Patriot та 300 військових для охорони логістичного центру НАТО, що підтримує Україну. Це розгортання багаторівневої ППО має захистити НАТО та стримувати російську агресію.

Нідерланди посилюють ППО в Польщі для підтримки України та захисту НАТО

Нідерланди відправляють до Польщі дві системи Patriot і близько 300 військових для охорони логістичного центру НАТО, що допомагає Україні. Розгортання багаторівневої протиповітряної оборони покликане захистити НАТО та стримувати російську агресію. Про це пише УНН із посиланням на Defensie.

Деталі

Нідерланди направляють до Польщі дві батареї систем протиповітряної оборони Patriot разом із близько 300 військовими. Вони охоронятимуть логістичний центр НАТО для допомоги та підготовки українських військових (NSATU) з 1 грудня до 1 червня наступного року, надаючи підтримку Україні. Про внесок Нідерландів сьогодні повідомив міністр оборони Рубен Брекельманс.

Розгорнутий підрозділ є багаторівневим і включає три типи систем: дві батареї Patriot, систему Nasams та засоби протидії безпілотникам. Це дозволяє захищати центр від балістичних і крилатих ракет, літаків, вертольотів та безпілотних літальних апаратів у кооперації з партнерами.

Ми надаємо сучасні можливості оборони. Хоч їх і обмаль, Нідерланди здатні їх забезпечити. Розгортання спрямоване на три ключові завдання: захист території НАТО, стримування російської агресії та постійну підтримку України. Це дозволяє максимально утримувати російську загрозу на відстані

- підкреслив Брекельманс.

НСАТУ координує навчання українських солдатів і забезпечує безпечну доставку військової допомоги від країн НАТО. Завдяки протиповітряній обороні центр може безперешкодно виконувати логістичні операції та підтримувати українські сили.

Альона Уткіна

