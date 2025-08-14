Литва будує "живу фортецю": країна переходить до єдиної лінії оборони

Литва оголосила масштабне зміцнення своїх кордонів: замість окремих інженерних заходів країна формує трирівневу, глибоко ешелоновану лінію оборони з протитанковими ровами, блокпостами та підготовленою інфраструктурою для протиповітряного захисту. Про це повідомив заступник міністра національної оборони Литви Томас Годляускас, пише УНН.

Деталі

Литва робить кардинальний крок у захисті національних кордонів, переходячи від фрагментарних інженерних заходів до створення єдиної, суцільної лінії оборони.

Сьогодні ми переходимо від ідеї індивідуальних інженерних контрмобільних заходів, яка була розроблена досі, до розробки єдиної лінії глибоко ешелонованої оборони – заявив Годляускас.

Оборонна лінія складатиметься з трьох ешелонів: перший — до 3 км від державного кордону з протитанковими ровами, "зубами дракона" та мінованими полями; другий — до 20 км з укріпленими опорними пунктами та блокованими плацдармами; третій — до 50 км з меліоративними ровами, мостами, підготовленими до бомбардування, та деревами, призначеними для вирубки вздовж шляхів.

Литва також інтегрує свій план із Балтійською оборонною лінією Латвії та Естонії, а польський проєкт "Східний щит" буде пов’язаний на військово-оперативному рівні вже цієї осені. Перший ешелон передбачає блокування доріг до білоруського та російського кордонів, а також посилення охорони стратегічних об’єктів, зокрема Клайпедського порту.

Особливу увагу приділяють протиповітряній обороні: системи ППО, боротьба з безпілотниками та радіоелектронна протидія отримають сотні мільйонів євро інвестицій. Вся оборонна програма, розрахована на 10 років, потребує 1,1 мільярда євро, з яких 800 мільйонів передбачено на будівництво шахт та укріплень.

Заступник міністра підкреслив, що роботи з укріплення прикордонних постів та підготовки доріг до блокад розпочнуться вже у вересні-жовтні, а монтаж інженерних споруд і координація процедур проходитимуть у наступні роки. Усі заходи фінансуються з національного оборонного бюджету, кредитів та європейських програм безпеки SAFE.

Литва таким чином закладає основу для єдиної, взаємопов’язаної оборонної системи, здатної ефективно реагувати на загрози як на землі, так і в повітрі, зміцнюючи безпеку всього регіону.

Нагадаємо

1 серпня на полігоні Гайжюнай у Литві знайдено безпілотник, який залетів з території білорусі. За попередніми даними, він схожий на російський дрон типу "шахед".