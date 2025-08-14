$41.510.09
Ексклюзив
14:49 • 7316 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
14:23 • 11937 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: що відомо на цей час
Ексклюзив
13:54 • 14699 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
12:57 • 14265 перегляди
"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
11:53 • 19201 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 рокуPhoto
14 серпня, 09:32 • 33931 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
14 серпня, 08:11 • 106122 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
14 серпня, 07:55 • 59666 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
14 серпня, 07:51 • 56311 перегляди
КНДР може перекинути до росії ще 6000 військових та до сотні одиниць техніки - Буданов
Ексклюзив
14 серпня, 06:07 • 50881 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
Теги
Автори
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Литва будує "живу фортецю": країна переходить до єдиної лінії оборони

Київ • УНН

 • 560 перегляди

Литва переходить до створення ешелонованої лінії оборони з протитанковими ровами та укріпленнями. Проєкт вартістю 1,1 млрд євро інтегрується з оборонними лініями Латвії та Естонії.

Литва будує "живу фортецю": країна переходить до єдиної лінії оборони

Литва оголосила масштабне зміцнення своїх кордонів: замість окремих інженерних заходів країна формує трирівневу, глибоко ешелоновану лінію оборони з протитанковими ровами, блокпостами та підготовленою інфраструктурою для протиповітряного захисту. Про це повідомив заступник міністра національної оборони Литви Томас Годляускас, пише УНН.

Деталі

Литва робить кардинальний крок у захисті національних кордонів, переходячи від фрагментарних інженерних заходів до створення єдиної, суцільної лінії оборони.

Сьогодні ми переходимо від ідеї індивідуальних інженерних контрмобільних заходів, яка була розроблена досі, до розробки єдиної лінії глибоко ешелонованої оборони 

– заявив Годляускас.

Оборонна лінія складатиметься з трьох ешелонів: перший — до 3 км від державного кордону з протитанковими ровами, "зубами дракона" та мінованими полями; другий — до 20 км з укріпленими опорними пунктами та блокованими плацдармами; третій — до 50 км з меліоративними ровами, мостами, підготовленими до бомбардування, та деревами, призначеними для вирубки вздовж шляхів.

Невідомий БПЛА з білорусі залетів у повітряний простір Литви поблизу Вільнюса28.07.25, 09:09 • 29494 перегляди

Литва також інтегрує свій план із Балтійською оборонною лінією Латвії та Естонії, а польський проєкт "Східний щит" буде пов’язаний на військово-оперативному рівні вже цієї осені. Перший ешелон передбачає блокування доріг до білоруського та російського кордонів, а також посилення охорони стратегічних об’єктів, зокрема Клайпедського порту.

Особливу увагу приділяють протиповітряній обороні: системи ППО, боротьба з безпілотниками та радіоелектронна протидія отримають сотні мільйонів євро інвестицій. Вся оборонна програма, розрахована на 10 років, потребує 1,1 мільярда євро, з яких 800 мільйонів передбачено на будівництво шахт та укріплень.

Заступник міністра підкреслив, що роботи з укріплення прикордонних постів та підготовки доріг до блокад розпочнуться вже у вересні-жовтні, а монтаж інженерних споруд і координація процедур проходитимуть у наступні роки. Усі заходи фінансуються з національного оборонного бюджету, кредитів та європейських програм безпеки SAFE.

Литва таким чином закладає основу для єдиної, взаємопов’язаної оборонної системи, здатної ефективно реагувати на загрози як на землі, так і в повітрі, зміцнюючи безпеку всього регіону.

Нагадаємо

1 серпня на полігоні Гайжюнай у Литві знайдено безпілотник, який залетів з території білорусі. За попередніми даними, він схожий на російський дрон типу "шахед".

Степан Гафтко

Новини Світу
Білорусь
Латвія
Шахед-136
Литва
Естонія
Польща