Литва строит "живую крепость": страна переходит к единой линии обороны
Киев • УНН
Литва переходит к созданию эшелонированной линии обороны с противотанковыми рвами и укреплениями. Проект стоимостью 1,1 млрд евро интегрируется с оборонными линиями Латвии и Эстонии.
Литва объявила о масштабном укреплении своих границ: вместо отдельных инженерных мероприятий страна формирует трехуровневую, глубоко эшелонированную линию обороны с противотанковыми рвами, блокпостами и подготовленной инфраструктурой для противовоздушной защиты. Об этом сообщил заместитель министра национальной обороны Литвы Томас Годляускас, пишет УНН.
Детали
Литва делает кардинальный шаг в защите национальных границ, переходя от фрагментарных инженерных мероприятий к созданию единой, сплошной линии обороны.
Сегодня мы переходим от идеи индивидуальных инженерных контрмобильных мероприятий, которая была разработана до сих пор, к разработке единой линии глубоко эшелонированной обороны
Оборонительная линия будет состоять из трех эшелонов: первый — до 3 км от государственной границы с противотанковыми рвами, "зубами дракона" и минированными полями; второй — до 20 км с укрепленными опорными пунктами и блокированными плацдармами; третий — до 50 км с мелиоративными рвами, мостами, подготовленными к бомбардировке, и деревьями, предназначенными для вырубки вдоль путей.
Литва также интегрирует свой план с Балтийской оборонительной линией Латвии и Эстонии, а польский проект "Восточный щит" будет связан на военно-оперативном уровне уже этой осенью. Первый эшелон предусматривает блокирование дорог к белорусской и российской границам, а также усиление охраны стратегических объектов, в частности Клайпедского порта.
Особое внимание уделяется противовоздушной обороне: системы ПВО, борьба с беспилотниками и радиоэлектронное противодействие получат сотни миллионов евро инвестиций. Вся оборонная программа, рассчитанная на 10 лет, требует 1,1 миллиарда евро, из которых 800 миллионов предусмотрено на строительство шахт и укреплений.
Заместитель министра подчеркнул, что работы по укреплению пограничных постов и подготовке дорог к блокадам начнутся уже в сентябре-октябре, а монтаж инженерных сооружений и координация процедур будут проходить в последующие годы. Все мероприятия финансируются из национального оборонного бюджета, кредитов и европейских программ безопасности SAFE.
Литва таким образом закладывает основу для единой, взаимосвязанной оборонной системы, способной эффективно реагировать на угрозы как на земле, так и в воздухе, укрепляя безопасность всего региона.
Напомним
1 августа на полигоне Гайжюнай в Литве найден беспилотник, который залетел с территории Беларуси. По предварительным данным, он похож на российский дрон типа "шахед".