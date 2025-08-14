Литва строит "живую крепость": страна переходит к единой линии обороны

Литва объявила о масштабном укреплении своих границ: вместо отдельных инженерных мероприятий страна формирует трехуровневую, глубоко эшелонированную линию обороны с противотанковыми рвами, блокпостами и подготовленной инфраструктурой для противовоздушной защиты. Об этом сообщил заместитель министра национальной обороны Литвы Томас Годляускас, пишет УНН.

Детали

Литва делает кардинальный шаг в защите национальных границ, переходя от фрагментарных инженерных мероприятий к созданию единой, сплошной линии обороны.

Сегодня мы переходим от идеи индивидуальных инженерных контрмобильных мероприятий, которая была разработана до сих пор, к разработке единой линии глубоко эшелонированной обороны – заявил Годляускас.

Оборонительная линия будет состоять из трех эшелонов: первый — до 3 км от государственной границы с противотанковыми рвами, "зубами дракона" и минированными полями; второй — до 20 км с укрепленными опорными пунктами и блокированными плацдармами; третий — до 50 км с мелиоративными рвами, мостами, подготовленными к бомбардировке, и деревьями, предназначенными для вырубки вдоль путей.

Литва также интегрирует свой план с Балтийской оборонительной линией Латвии и Эстонии, а польский проект "Восточный щит" будет связан на военно-оперативном уровне уже этой осенью. Первый эшелон предусматривает блокирование дорог к белорусской и российской границам, а также усиление охраны стратегических объектов, в частности Клайпедского порта.

Особое внимание уделяется противовоздушной обороне: системы ПВО, борьба с беспилотниками и радиоэлектронное противодействие получат сотни миллионов евро инвестиций. Вся оборонная программа, рассчитанная на 10 лет, требует 1,1 миллиарда евро, из которых 800 миллионов предусмотрено на строительство шахт и укреплений.

Заместитель министра подчеркнул, что работы по укреплению пограничных постов и подготовке дорог к блокадам начнутся уже в сентябре-октябре, а монтаж инженерных сооружений и координация процедур будут проходить в последующие годы. Все мероприятия финансируются из национального оборонного бюджета, кредитов и европейских программ безопасности SAFE.

Литва таким образом закладывает основу для единой, взаимосвязанной оборонной системы, способной эффективно реагировать на угрозы как на земле, так и в воздухе, укрепляя безопасность всего региона.

Напомним

1 августа на полигоне Гайжюнай в Литве найден беспилотник, который залетел с территории Беларуси. По предварительным данным, он похож на российский дрон типа "шахед".