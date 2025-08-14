Литва строит "живую крепость": страна переходит к единой линии обороны

$41.510.09
48.650.57
ukenru
Эксклюзив
14:49 • 11004 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
14:23 • 15191 просмотра
Встреча Трампа и путина на Аляске: что известно на данное время
Эксклюзив
13:54 • 17621 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
12:57 • 16101 просмотра
"Это можно квалифицировать как подрыв нацбезопасности" – Алексей Баганец о решении Госавиаслужбы по Ми-8
11:53 • 21131 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 годаPhoto
14 августа, 09:32 • 35763 просмотра
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
14 августа, 08:11 • 111831 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
14 августа, 07:55 • 62341 просмотра
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
14 августа, 07:51 • 59018 просмотра
КНДР может перебросить в россию еще 6000 военных и до сотни единиц техники - Буданов
Эксклюзив
14 августа, 06:07 • 53051 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
4м/с
43%
755мм
Популярные новости
Зеленский прибыл на Даунинг-стрит для встречи со СтармеромVideo14 августа, 08:48 • 93131 просмотра
В мире есть только три страны, имеющие опыт ведения современной войны - Буданов14 августа, 08:55 • 46242 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 60902 просмотра
Кузьминых против Кузьминых: как нардеп воюет с несуществующим маркетингом и противоречит сам себе12:29 • 23808 просмотра
Топ питательных и полезных перекусов для насыщенного рабочего дняPhoto13:14 • 16794 просмотра
публикации
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14:49 • 11009 просмотра
Встреча Трампа и путина на Аляске: что известно на данное время14:23 • 15200 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
13:54 • 17630 просмотра
Топ питательных и полезных перекусов для насыщенного рабочего дняPhoto13:14 • 17280 просмотра
Кузьминых против Кузьминых: как нардеп воюет с несуществующим маркетингом и противоречит сам себе12:29 • 24347 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кароль Навроцкий
Махмуд Аббас
Петр Порошенко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Белый дом
Европа
Реклама
УНН Lite
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14:12 • 4436 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 62000 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 48917 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 69743 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 121858 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Шахед-136
Ми-8
Старлинк
YouTube

Литва строит "живую крепость": страна переходит к единой линии обороны

Киев • УНН

 • 3050 просмотра

Литва переходит к созданию эшелонированной линии обороны с противотанковыми рвами и укреплениями. Проект стоимостью 1,1 млрд евро интегрируется с оборонными линиями Латвии и Эстонии.

Литва строит "живую крепость": страна переходит к единой линии обороны

Литва объявила о масштабном укреплении своих границ: вместо отдельных инженерных мероприятий страна формирует трехуровневую, глубоко эшелонированную линию обороны с противотанковыми рвами, блокпостами и подготовленной инфраструктурой для противовоздушной защиты. Об этом сообщил заместитель министра национальной обороны Литвы Томас Годляускас, пишет УНН.

Детали

Литва делает кардинальный шаг в защите национальных границ, переходя от фрагментарных инженерных мероприятий к созданию единой, сплошной линии обороны.

Сегодня мы переходим от идеи индивидуальных инженерных контрмобильных мероприятий, которая была разработана до сих пор, к разработке единой линии глубоко эшелонированной обороны 

– заявил Годляускас.

Оборонительная линия будет состоять из трех эшелонов: первый — до 3 км от государственной границы с противотанковыми рвами, "зубами дракона" и минированными полями; второй — до 20 км с укрепленными опорными пунктами и блокированными плацдармами; третий — до 50 км с мелиоративными рвами, мостами, подготовленными к бомбардировке, и деревьями, предназначенными для вырубки вдоль путей.

Неизвестный БПЛА из беларуси залетел в воздушное пространство Литвы вблизи Вильнюса28.07.25, 09:09 • 29494 просмотра

Литва также интегрирует свой план с Балтийской оборонительной линией Латвии и Эстонии, а польский проект "Восточный щит" будет связан на военно-оперативном уровне уже этой осенью. Первый эшелон предусматривает блокирование дорог к белорусской и российской границам, а также усиление охраны стратегических объектов, в частности Клайпедского порта.

Особое внимание уделяется противовоздушной обороне: системы ПВО, борьба с беспилотниками и радиоэлектронное противодействие получат сотни миллионов евро инвестиций. Вся оборонная программа, рассчитанная на 10 лет, требует 1,1 миллиарда евро, из которых 800 миллионов предусмотрено на строительство шахт и укреплений.

Заместитель министра подчеркнул, что работы по укреплению пограничных постов и подготовке дорог к блокадам начнутся уже в сентябре-октябре, а монтаж инженерных сооружений и координация процедур будут проходить в последующие годы. Все мероприятия финансируются из национального оборонного бюджета, кредитов и европейских программ безопасности SAFE.

Литва таким образом закладывает основу для единой, взаимосвязанной оборонной системы, способной эффективно реагировать на угрозы как на земле, так и в воздухе, укрепляя безопасность всего региона.

Напомним

1 августа на полигоне Гайжюнай в Литве найден беспилотник, который залетел с территории Беларуси. По предварительным данным, он похож на российский дрон типа "шахед".

Степан Гафтко

Новости Мира
Беларусь
Латвия
Шахед-136
Литва
Эстония
Польша