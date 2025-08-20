$41.360.10
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 32390 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 09:46 • 27701 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 48441 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
20 августа, 08:14 • 213292 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
Эксклюзив
20 августа, 06:54 • 74496 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
20 августа, 06:49 • 70701 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51 • 67260 просмотра
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 219774 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 178839 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Нидерланды усиливают ПВО в Польше для поддержки Украины и защиты НАТО

Киев • УНН

 • 92 просмотра

Нидерланды отправляют в Польшу две системы Patriot и 300 военнослужащих для охраны логистического центра НАТО, поддерживающего Украину. Это развертывание многоуровневой ПВО должно защитить НАТО и сдерживать российскую агрессию.

Нидерланды усиливают ПВО в Польше для поддержки Украины и защиты НАТО

Нидерланды отправляют в Польшу две системы Patriot и около 300 военнослужащих для охраны логистического центра НАТО, который помогает Украине. Развертывание многоуровневой противовоздушной обороны призвано защитить НАТО и сдерживать российскую агрессию. Об этом пишет УНН со ссылкой на Defensie.

Детали

Нидерланды направляют в Польшу две батареи систем противовоздушной обороны Patriot вместе с около 300 военнослужащими. Они будут охранять логистический центр НАТО для помощи и подготовки украинских военных (NSATU) с 1 декабря до 1 июня следующего года, оказывая поддержку Украине. О вкладе Нидерландов сегодня сообщил министр обороны Рубен Брекельманс.

Развернутое подразделение является многоуровневым и включает три типа систем: две батареи Patriot, систему Nasams и средства противодействия беспилотникам. Это позволяет защищать центр от баллистических и крылатых ракет, самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов в кооперации с партнерами.

Мы предоставляем современные возможности обороны. Хотя их и мало, Нидерланды способны их обеспечить. Развертывание направлено на три ключевые задачи: защита территории НАТО, сдерживание российской агрессии и постоянная поддержка Украины. Это позволяет максимально удерживать российскую угрозу на расстоянии

- подчеркнул Брекельманс.

НСАТУ координирует обучение украинских солдат и обеспечивает безопасную доставку военной помощи от стран НАТО. Благодаря противовоздушной обороне центр может беспрепятственно выполнять логистические операции и поддерживать украинские силы.

Литва строит "живую крепость": страна переходит к единой линии обороны14.08.25, 18:24 • 20008 просмотров

Алена Уткина

ПолитикаНовости Мира
Крылатая ракета
Министерство обороны (Нидерланды)
НАТО
MIM-104 Patriot
НАСАМС
Литва
Нидерланды
Украина
Беспилотный летательный аппарат
Польша