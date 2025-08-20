Нидерланды усиливают ПВО в Польше для поддержки Украины и защиты НАТО
Киев • УНН
Нидерланды отправляют в Польшу две системы Patriot и 300 военнослужащих для охраны логистического центра НАТО, поддерживающего Украину. Это развертывание многоуровневой ПВО должно защитить НАТО и сдерживать российскую агрессию.
Нидерланды отправляют в Польшу две системы Patriot и около 300 военнослужащих для охраны логистического центра НАТО, который помогает Украине. Развертывание многоуровневой противовоздушной обороны призвано защитить НАТО и сдерживать российскую агрессию. Об этом пишет УНН со ссылкой на Defensie.
Детали
Нидерланды направляют в Польшу две батареи систем противовоздушной обороны Patriot вместе с около 300 военнослужащими. Они будут охранять логистический центр НАТО для помощи и подготовки украинских военных (NSATU) с 1 декабря до 1 июня следующего года, оказывая поддержку Украине. О вкладе Нидерландов сегодня сообщил министр обороны Рубен Брекельманс.
Развернутое подразделение является многоуровневым и включает три типа систем: две батареи Patriot, систему Nasams и средства противодействия беспилотникам. Это позволяет защищать центр от баллистических и крылатых ракет, самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов в кооперации с партнерами.
Мы предоставляем современные возможности обороны. Хотя их и мало, Нидерланды способны их обеспечить. Развертывание направлено на три ключевые задачи: защита территории НАТО, сдерживание российской агрессии и постоянная поддержка Украины. Это позволяет максимально удерживать российскую угрозу на расстоянии
НСАТУ координирует обучение украинских солдат и обеспечивает безопасную доставку военной помощи от стран НАТО. Благодаря противовоздушной обороне центр может беспрепятственно выполнять логистические операции и поддерживать украинские силы.
Литва строит "живую крепость": страна переходит к единой линии обороны14.08.25, 18:24 • 20008 просмотров