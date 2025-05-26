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Financial Times

Останні F-16 для України покинули Нідерланди

Київ • УНН

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Нідерланди передали Україні всі 24 обіцяні винищувачі F-16, які відправили з авіабази Фолькель до Бельгії для підготовки. Також продовжать навчання пілотів та надавати запчастини з боєприпасами.

Останні F-16 для України покинули Нідерланди

Останні F-16, призначені для України, покинули Нідерланди. Винищувачі сьогодні вилетіли з авіабази Фолькель до Бельгії, де їх готують до доставки. Загалом Нідерланди передали Україні 24 винищувачі. Окрім цього Нідерланди продовжуватимуть надавати повний пакет підтримки, зокрема навчання на F-16, запасні частини для літаків, боєприпаси та паливо. Про це повідомило Міністерство оборони Нідерландів, передає УНН.

Це ностальгічний момент, адже F-16 були настільки важливими для наших повітряних сил протягом десятиліть. Але тепер, коли ми прощаємося після переходу на F-35, я не міг уявити кращого місця призначення, ніж Україна. Через щоденні російські авіаудари F-16 мають життєво важливе значення для України. Це дозволяє їм стримувати російську агресію і для нас 

- зазначив міністр оборони Рубен Брекельманс, прощаючись із літаками сьогодні у Фолькелі.

Він також додав, що зазвичай перехід на F-16 займає роки, проте підкреслив, що українські пілоти зробили це у напрочуд короткий термін.

Українські ВПС були змушені швидко перейти на F-16. У мирний час це займає роки. Тепер це було зроблено в рекордні терміни. Велике досягнення українських пілотів і техніків. Але з голландського боку наші люди також надзвичайно наполегливо працювали, щоб досягти цього. Я дуже вдячний їм за це

 - зазначив Брекельманс.

Глава Міноборони Нідерландів також додав, що F-16 збивали крилаті ракети та безпілотники, а отже, "вони вже врятували життя". Окрім цього, за його словами, "F-16 мають кращий огляд поля бою та вищі шанси на виживання, ніж застарілі радянські літаки, що літають у ВПС України".

Участь Нідерландів в українській програмі F-16 не завершена

Нідерланди разом з Данією та Сполученими Штатами очолюють міжнародну коаліцію F-16. Це гарантує, що Україна ефективно використовує винищувальну авіацію. Нідерланди також продовжуватимуть надавати повний пакет підтримки для підтримки F-16 у повітрі. Це включає такі речі, як навчання, запасні частини, боєприпаси та паливо 

- йдеться у дописі.

Крім того, пілотів навчають у Румунії в Європейському навчальному центрі F-16 (EFTC). Нідерланди також планують створити навчальний центр для наземного персоналу в цій країні. EFTC використовує 18 голландських винищувачів F-16.

Раніше УНН писав, що Нідерланди відправили в Україну останній обіцяний винищувач F-16, завершивши передачу всіх 24 обіцяних літаків. Також українські пілоти проходять навчання в Румунії, куди Нідерланди також передали 18 літаків.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

Війна
Міністерство оборони (Нідерланди)
Данія
Бельгія
Нідерланди
Румунія
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