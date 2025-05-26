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Последние F-16 для Украины покинули Нидерланды

Киев • УНН

 • 510 просмотра

Нидерланды передали Украине все 24 обещанных истребителя F-16, которые отправили с авиабазы Фолькель в Бельгию для подготовки. Также продолжат обучение пилотов и предоставлять запчасти с боеприпасами.

Последние F-16 для Украины покинули Нидерланды

Последние F-16, предназначенные для Украины, покинули Нидерланды. Истребители сегодня вылетели с авиабазы Фолькель в Бельгию, где их готовят к доставке. Всего Нидерланды передали Украине 24 истребителя. Кроме этого Нидерланды будут продолжать предоставлять полный пакет поддержки, в частности обучение на F-16, запасные части для самолетов, боеприпасы и топливо. Об этом сообщило Министерство обороны Нидерландов, передает УНН.

Это ностальгический момент, ведь F-16 были настолько важны для наших воздушных сил на протяжении десятилетий. Но теперь, когда мы прощаемся после перехода на F-35, я не мог представить лучшего места назначения, чем Украина. Из-за ежедневных российских авиаударов F-16 имеют жизненно важное значение для Украины. Это позволяет им сдерживать российскую агрессию и для нас 

- отметил министр обороны Рубен Брекельманс, прощаясь с самолетами сегодня в Фолькеле.

Он также добавил, что обычно переход на F-16 занимает годы, однако подчеркнул, что украинские пилоты сделали это в на удивление короткий срок.

Украинские ВВС были вынуждены быстро перейти на F-16. В мирное время это занимает годы. Теперь это было сделано в рекордные сроки. Большое достижение украинских пилотов и техников. Но с голландской стороны наши люди также очень упорно работали, чтобы достичь этого. Я очень благодарен им за это

 - отметил Брекельманс.

Глава Минобороны Нидерландов также добавил, что F-16 сбивали крылатые ракеты и беспилотники, а следовательно, "они уже спасли жизни". Кроме этого, по его словам, "F-16 имеют лучший обзор поля боя и более высокие шансы на выживание, чем устаревшие советские самолеты, летающие в ВВС Украины".

Участие Нидерландов в украинской программе F-16 не завершено

Нидерланды вместе с Данией и Соединенными Штатами возглавляют международную коалицию F-16. Это гарантирует, что Украина эффективно использует истребительную авиацию. Нидерланды также будут продолжать предоставлять полный пакет поддержки для поддержки F-16 в воздухе. Это включает такие вещи, как обучение, запасные части, боеприпасы и топливо 

- говорится в заметке.

Кроме того, пилотов обучают в Румынии в Европейском учебном центре F-16 (EFTC). Нидерланды также планируют создать учебный центр для наземного персонала в этой стране. EFTC использует 18 голландских истребителей F-16.

Ранее УНН писал, что Нидерланды отправили в Украину последний обещанный истребитель F-16, завершив передачу всех 24 обещанных самолетов. Также украинские пилоты проходят обучение в Румынии, куда Нидерланды также передали 18 самолетов.

Алена Уткина

Алена Уткина

Война
Министерство обороны (Нидерланды)
Дания
Бельгия
Нидерланды
Румыния
Соединенные Штаты
F-16 Fighting Falcon
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