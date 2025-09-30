Нідерланди розмістили F-35 у Польщі та готуються посилити ППО для захисту східного флангу НАТО – Міноборони

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що розгортання винищувачів F-35 у Польщі є демонстрацією готовності союзників протистояти російській агресії. Він наголосив, що східний кордон НАТО водночас є і кордоном безпеки Нідерландів, а отже його оборона має ключове значення. Про це йдеться на сайті Міністерства оборони Нідерландів, пише УНН.

Деталі

Під час візиту до нідерландського контингенту F-35 у Польщі Брекельманс нагадав про нещодавні успіхи пілотів та наземних команд, які цього місяця збили кілька російських дронів-камікадзе Shahed. Міністр відзначив професіоналізм усіх учасників операції – від льотчиків до технічного персоналу, підкресливши, що лише спільними зусиллями вдалося досягти цього результату.

Розміщуючи F-35 у Польщі, Нідерланди демонструють свою незмінну готовність разом зі своїми союзниками, оскільки східний кордон НАТО є також нашим кордоном безпеки – йдеться в повідомленні Міністерства оборони.

F-35 перебуватимуть у Польщі з 1 вересня по 1 грудня, виконуючи завдання з охорони повітряного простору та зміцнення оборони країн-членів НАТО. Це вже не перший випадок бойового застосування нідерландських літаків – вони неодноразово вступали в перехоплення, а також збивали російські безпілотники.

"Ми показали, що здатні себе захистити": реакція НАТО на порушення повітряного простору Польщі російськими БПЛА

Додатково з грудня Нідерланди планують направити до Польщі системи протиповітряної оборони Patriot, NASAMS та обладнання для боротьби з дронами. Таким чином союзники хочуть підсилити безпеку критичного логістичного вузла, через який здійснюється підтримка України.

Окрім відвідування військових, Брекельманс взяв участь у щорічній конференції з питань безпеки у Варшаві. Разом із міністрами оборони Німеччини та Естонії, а також представником Єврокомісії він обговорив подальшу підтримку України, зміцнення НАТО та розвиток європейської оборонної промисловості.

Німеччина посилює східний фланг НАТО: до кінця року поставить Україні ще дві системи Patriot - Пісторіус