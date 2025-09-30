Нидерланды разместили F-35 в Польше и готовятся усилить ПВО для защиты восточного фланга НАТО – Минобороны

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что развертывание истребителей F-35 в Польше является демонстрацией готовности союзников противостоять российской агрессии. Он подчеркнул, что восточная граница НАТО одновременно является и границей безопасности Нидерландов, а значит, ее оборона имеет ключевое значение. Об этом говорится на сайте Министерства обороны Нидерландов, пишет УНН.

Подробности

Во время визита к нидерландскому контингенту F-35 в Польше Брекельманс напомнил о недавних успехах пилотов и наземных команд, которые в этом месяце сбили несколько российских дронов-камикадзе Shahed. Министр отметил профессионализм всех участников операции – от летчиков до технического персонала, подчеркнув, что только совместными усилиями удалось достичь этого результата.

Размещая F-35 в Польше, Нидерланды демонстрируют свою неизменную готовность вместе со своими союзниками, поскольку восточная граница НАТО является также нашей границей безопасности – говорится в сообщении Министерства обороны.

F-35 будут находиться в Польше с 1 сентября по 1 декабря, выполняя задачи по охране воздушного пространства и укреплению обороны стран-членов НАТО. Это уже не первый случай боевого применения нидерландских самолетов – они неоднократно вступали в перехваты, а также сбивали российские беспилотники.

Дополнительно с декабря Нидерланды планируют направить в Польшу системы противовоздушной обороны Patriot, NASAMS и оборудование для борьбы с дронами. Таким образом союзники хотят усилить безопасность критического логистического узла, через который осуществляется поддержка Украины.

Помимо посещения военных, Брекельманс принял участие в ежегодной конференции по вопросам безопасности в Варшаве. Вместе с министрами обороны Германии и Эстонии, а также представителем Еврокомиссии он обсудил дальнейшую поддержку Украины, укрепление НАТО и развитие европейской оборонной промышленности.

