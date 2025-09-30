$41.320.16
Эксклюзив
13:32 • 13335 просмотра
Вместо министров - предприниматели: что не так с уголовными производствами НАБУ
11:14 • 18832 просмотра
Украинские военные начали в Дании миссию по опыту защиты от дронов: это может стать рамками для более широкого сотрудничества в Европе - Зеленский
30 сентября, 08:49 • 32324 просмотра
Смерть балетмейстера Марии Холодной: суд в Харькове вынес приговор ее мужу-убийце
30 сентября, 08:28 • 54306 просмотра
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: история, традиции, запреты
30 сентября, 07:51 • 29136 просмотра
Глава Еврокомиссии: с Украиной есть договоренность о 2 млрд евро на дроны
Эксклюзив
30 сентября, 07:25 • 25616 просмотра
Первые осенние заморозки: есть ли угроза для урожая фруктов и овощей
30 сентября, 06:49 • 22863 просмотра
Еще два пакета в рамках PURL согласовываются с американской стороной - Зеленский
30 сентября, 04:27 • 21190 просмотра
В Сумской области в результате удара дрона погибла вся семья с двумя детьми - ОВАPhoto
30 сентября, 04:06 • 23134 просмотра
ЕС рассмотрит создание "стены дронов" и щита ПВО на встрече в Копенгагене - Bloomberg
Эксклюзив
29 сентября, 14:44 • 72689 просмотра
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
Нидерланды разместили F-35 в Польше и готовятся усилить ПВО для защиты восточного фланга НАТО – Минобороны

Киев • УНН

 • 658 просмотра

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что развертывание истребителей F-35 в Польше является демонстрацией готовности союзников противостоять российской агрессии. Нидерланды также планируют направить в Польшу системы ПВО Patriot, NASAMS и оборудование для борьбы с дронами.

Нидерланды разместили F-35 в Польше и готовятся усилить ПВО для защиты восточного фланга НАТО – Минобороны

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что развертывание истребителей F-35 в Польше является демонстрацией готовности союзников противостоять российской агрессии. Он подчеркнул, что восточная граница НАТО одновременно является и границей безопасности Нидерландов, а значит, ее оборона имеет ключевое значение. Об этом говорится на сайте Министерства обороны Нидерландов, пишет УНН.

Подробности

Во время визита к нидерландскому контингенту F-35 в Польше Брекельманс напомнил о недавних успехах пилотов и наземных команд, которые в этом месяце сбили несколько российских дронов-камикадзе Shahed. Министр отметил профессионализм всех участников операции – от летчиков до технического персонала, подчеркнув, что только совместными усилиями удалось достичь этого результата.

Размещая F-35 в Польше, Нидерланды демонстрируют свою неизменную готовность вместе со своими союзниками, поскольку восточная граница НАТО является также нашей границей безопасности 

– говорится в сообщении Министерства обороны.

F-35 будут находиться в Польше с 1 сентября по 1 декабря, выполняя задачи по охране воздушного пространства и укреплению обороны стран-членов НАТО. Это уже не первый случай боевого применения нидерландских самолетов – они неоднократно вступали в перехваты, а также сбивали российские беспилотники.

"Мы показали, что способны себя защитить": реакция НАТО на нарушение воздушного пространства Польши российскими БПЛА10.09.25, 14:42 • 3895 просмотров

Дополнительно с декабря Нидерланды планируют направить в Польшу системы противовоздушной обороны Patriot, NASAMS и оборудование для борьбы с дронами. Таким образом союзники хотят усилить безопасность критического логистического узла, через который осуществляется поддержка Украины.

Помимо посещения военных, Брекельманс принял участие в ежегодной конференции по вопросам безопасности в Варшаве. Вместе с министрами обороны Германии и Эстонии, а также представителем Еврокомиссии он обсудил дальнейшую поддержку Украины, укрепление НАТО и развитие европейской оборонной промышленности.

Германия усиливает восточный фланг НАТО: до конца года поставит Украине еще две системы Patriot - Писториус29.09.25, 15:33 • 2836 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Министерство обороны (Нидерланды)
Европейская комиссия
Lockheed Martin F-35 Lightning II
НАТО
MIM-104 Patriot
Варшава
НАСАМС
Германия
Нидерланды
Эстония
Украина
Польша