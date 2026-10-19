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Принцесу Нідерландів підвищили до військового звання сержанта

Київ • УНН

 • 1478 перегляди

Катаріну-Амалію підвищили до сержанта під час церемонії на навчальному вітрильнику в порту Ден-Гелдер. Вона бере участь у Defensity College.

Принцесу Нідерландів підвищили до військового звання сержанта

Принцесу Нідерландів Катаріну-Амалію підвищили до звання сержанта. Церемонія відбулася на борту навчального вітрильника Statsraad Lehmkuhl у порту Ден-Гелдер. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони Нідерландів, пише УНН.

Деталі

Підвищення відбулося в межах програми Defensity College, яка дає студентам можливість поєднувати навчання з військовою роботою. Учасники програми здобувають практичний досвід у різних підрозділах збройних сил, а також беруть участь у військових заходах і навчаннях.

Королівський дім і збройні сили

Королівський дім Нідерландів історично підтримує тісні зв’язки зі збройними силами країни. Вільгельм Оранський був воєначальником, а пізніші нідерландські королі мали верховне командування збройними силами.

Після внесення змін до Конституції у 1983 році верховне командування перейшло до уряду.

Король Віллем-Александр також має військовий досвід. Він проходив строкову службу у Королівських військово-морських силах Нідерландів, а згодом служив у Королівських сухопутних військах і Королівських військово-повітряних силах.

Як король, Віллем-Александр посідає особливе місце у збройних силах і має особливий військовий статус.

Принцеса Нідерландів зламала плече під час кінної прогулянки: подробиці від королівського дому11.06.25, 12:26 • 3744 перегляди

Ольга Розгон

Світ
Міністерство оборони Нідерландів
Нідерланди