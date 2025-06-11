Принцеса Нідерландів зламала плече під час кінної прогулянки: подробиці від королівського дому

Під час верхової їзди спадкоємиця престолу у Нідерландах Принцеса Оранська впала з коня та зламала плече. Її госпіталізовано до медичного центру Утрехтського університету, де найближчим часом проведуть операцію. Згодом очікується подальша інформація щодо її офіційних обов’язків, повідомляє Королівський дім Нідерландів, передає УНН.

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Принцеса Оранська сьогодні зламала плече після падіння з коня. Їй буде проведено операцію в UMC Utrecht - йдеться у дописі.

Також у Королівському домі додають, що згодом буде надано більше інформації щодо участі принцеси в запланованих офіційних зустрічах.

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