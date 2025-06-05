Королева Нідерландів передала Празі Дзвін Свободи, відлитий з російських снарядів
Київ • УНН
Королева Максима передала собору в Празі Дзвін Свободи, виготовлений з російських снарядів, випущених по Україні. Дзвін символізує солідарність з Україною та всіма жертвами агресії.
Королева Нідерландів Максима представила Дзвін Свободи, який був відлитий із російських снарядів, випущених по Україні, собору Святійшого Спасителя (Сальватора) у Празі. Дзвін був офіційно переданий церкві у присутності президентського подружжя Чехії Петра Павела та його дружини Еви. Про це повідомляє УНН з посиланням на Czech Radio.
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Під час короткої церемонії дзвін освятив католицький священик, теолог та філософ Томаш Галик. Він закликав молитися за припинення воєн та насильства, за мир і справедливість, а також за припинення війни в Україні, наголосивши, що настав час перетворити військову зброю на дзвони миру.
Дзвін був відлитий у королівській майстерні Ейсбаутів у Нідерландах. А ідея його створення виникла біля посольства Нідерландів у Празі. В ініціативі взяло участь празьке об'єднання Sanctus Castulus (Святий Кастул).
Я процитував вірш із Біблії "Перекуйте крикали ваші на мечі" і додав, що зброя насильства та ненависті перетвориться на дзвони свободи
Перед початком церемонії королева Максима у супроводі президента Павла та його дружини Еви пройшла Карловим мостом до церкви. Вони оглянули перші кілька статуй у напрямку Кржижовницької площі (пл. Хрестоносців).
Галик назвав дзвін символом солідарності з Україною та з усіма переслідуваними та пораненими людьми.
Це переживе нас на багато поколінь та віків. Я думаю, що символічний дзвін із самого серця Праги говоритиме з усім світом. Дзвін тимчасово залишиться у пресвітерії церкви, восени планується поставити його на дзвіницю
До його корпусу творці додали матеріал із гільз, зібраних в Україні та надісланих до Чехії минулого тижня. Корпус дзвону прикрашений багатьма невеликими хрестами, які символізують жертви російської агресії в Україні. Унікальне сталеве серце дзвону виготовлено на ливарному заводі в Остраві.
У серці дзвона вміщена частина російської ракети С-300, яку росія кинула на Україну
Як інформувала канцелярія президента Чехії, головна мета державного візиту королівського подружжя Нідерландів – зміцнення дружніх відносин між двома країнами, заснованими на спільних цінностях, таких як членство в Європейському союзі та НАТО, глибша економічна співпраця та зміцнення європейської конкурентоспроможності.
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