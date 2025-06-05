$41.480.16
47.200.23
ukenru
Трамп про впроваження санцій проти рф: будемо "дуже жорсткими" у разі затягування війни в Україні
16:58 • 6896 перегляди

Трамп про впроваження санцій проти рф: будемо "дуже жорсткими" у разі затягування війни в Україні

Ексклюзив
14:42 • 22031 перегляди

Тактика "перенесень": як адвокат обвинуваченого в хабарництві нардепа Кузьміних перетворює правосуддя на гру на час

Ексклюзив
14:25 • 35596 перегляди

росія полює за запчастинами: як москва викуповує радянські комплектуючі, аби заблокувати доступ до них Україні

Ексклюзив
12:51 • 41007 перегляди

Ракетний удар по навчальному полігону на Полтавщині: поранень зазнали 16 військових, двоє з них - загинули

Ексклюзив
5 червня, 11:49 • 51762 перегляди

"Пакунок малюка" у 2025 році: в Мінсоцполітики розповіли, чи будуть зміни у допомозі

5 червня, 11:02 • 51821 перегляди

НБУ залишив облікову ставку без змін на рівні 15,5%

Ексклюзив
5 червня, 08:39 • 83755 перегляди

Модифікація балістичних ракет рф: як Україна може впоратися з новим викликом

5 червня, 08:35 • 61470 перегляди

Мінфін готує альтернативний сценарій, якщо бойові дії продовжаться протягом 2026 року

5 червня, 06:46 • 48272 перегляди

Екологічна ситуація в Україні у 2025 році: як війна вплинула на довкілля

Ексклюзив
4 червня, 17:36 • 67436 перегляди

росія блокує українську авіацію: від дезінформації до зриву постачань - як держава-агресор підриває стратегічну галузь

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
3.2м/с
56%
750мм
Популярнi новини

Рада перейменувала 328 населених пунктів у межах дерусифікації

5 червня, 08:48 • 27876 перегляди

До Коаліції РЕБ приєдналися ще п’ять країн - Міноборони України

5 червня, 08:57 • 67461 перегляди

Повернення до країни Оз: вийшов перший трейлер "Wicked: Чародійка 2"

5 червня, 09:10 • 86441 перегляди

Україна відреагувала на рішення Польщі щодо “геноциду ОУН і УПА": суперечить добросусідству

5 червня, 11:48 • 23926 перегляди

"Це не лише пряники": Сенат США готує нищівні санкції проти росії через дії путіна в Україні

13:20 • 59649 перегляди
Публікації

Замість зниження цін - зростання прибутків виробників: три місяці без маркетингу на фармринку

15:55 • 22132 перегляди

Санітарний контроль та епіднагляд за європейськими стандартами чи руйнування існуючої системи: про застереження до депутатської ініціативи

4 червня, 15:03 • 116540 перегляди

Україна може посилити боротьбу з "сірою" електронікою завдяки міжнародним цифровим інструментам

4 червня, 12:57 • 128416 перегляди

Україна готується до змін у торгівлі з Євросоюзом: що буде після 6 червня
Ексклюзив

4 червня, 06:24 • 187694 перегляди

Лінгвістичні маніпуляції підкорюють споживачів: сертифікат, гарантія, офіційність… А ви перевіряли, що стоїть за цими словами?

3 червня, 14:43 • 227715 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Зеленський Володимир Олександрович

Фрідріх Мерц

Умєров Рустем Енверович

Сі Цзіньпін

Актуальні місця

Україна

Білий дім

Туреччина

Сполучені Штати Америки

Китайська Народна Республіка

Реклама
УНН Lite

Повернення до країни Оз: вийшов перший трейлер "Wicked: Чародійка 2"

5 червня, 09:10 • 86509 перегляди

У Нідерландах бабуїни у зоопарку наробили селфі на телефон, який відвідувачка випадково впустила у вольєр

4 червня, 11:54 • 61887 перегляди

CD Projekt RED показала перші трейлери гри "Відьмак 4"

3 червня, 14:36 • 106831 перегляди

Labubu: чому іграшки стали новим трендом серед дітей та дорослих

3 червня, 12:52 • 332364 перегляди

Кемерон після "Аватару" екранізує роман "Дияволи" - про демонів, відьом та апокаліптичних монстрів

3 червня, 07:52 • 174150 перегляди
Актуальне

Ґардіан

Шахед-136

Facebook

МіГ-29

Т-72

Королева Нідерландів передала Празі Дзвін Свободи, відлитий з російських снарядів

Київ • УНН

 • 886 перегляди

Королева Максима передала собору в Празі Дзвін Свободи, виготовлений з російських снарядів, випущених по Україні. Дзвін символізує солідарність з Україною та всіма жертвами агресії.

Королева Нідерландів передала Празі Дзвін Свободи, відлитий з російських снарядів

Королева Нідерландів Максима представила Дзвін Свободи, який був відлитий із російських снарядів, випущених по Україні, собору Святійшого Спасителя (Сальватора) у Празі. Дзвін був офіційно переданий церкві у присутності президентського подружжя Чехії Петра Павела та його дружини Еви. Про це повідомляє УНН з посиланням на Czech Radio.

Деталі

Під час короткої церемонії дзвін освятив католицький священик, теолог та філософ Томаш Галик. Він закликав молитися за припинення воєн та насильства, за мир і справедливість, а також за припинення війни в Україні, наголосивши, що настав час перетворити військову зброю на дзвони миру.

Дзвін був відлитий у королівській майстерні Ейсбаутів у Нідерландах. А ідея його створення виникла біля посольства Нідерландів у Празі. В ініціативі взяло участь празьке об'єднання Sanctus Castulus (Святий Кастул).

Я процитував вірш із Біблії "Перекуйте крикали ваші на мечі" і додав, що зброя насильства та ненависті перетвориться на дзвони свободи

 - розповів Галик.

Перед початком церемонії королева Максима у супроводі президента Павла та його дружини Еви пройшла Карловим мостом до церкви. Вони оглянули перші кілька статуй у напрямку Кржижовницької площі (пл. Хрестоносців).

Галик назвав дзвін символом солідарності з Україною та з усіма переслідуваними та пораненими людьми.

Це переживе нас на багато поколінь та віків. Я думаю, що символічний дзвін із самого серця Праги говоритиме з усім світом. Дзвін тимчасово залишиться у пресвітерії церкви, восени планується поставити його на дзвіницю 

зазначив Галик.

До його корпусу творці додали матеріал із гільз, зібраних в Україні та надісланих до Чехії минулого тижня. Корпус дзвону прикрашений багатьма невеликими хрестами, які символізують жертви російської агресії в Україні. Унікальне сталеве серце дзвону виготовлено на ливарному заводі в Остраві.

У серці дзвона вміщена частина російської ракети С-300, яку росія кинула на Україну

– повідомив представник організації Sanctus Castulus, яка займається транспортуванням та встановленням дзвону., Ондржей Богач.

Як інформувала канцелярія президента Чехії, головна мета державного візиту королівського подружжя Нідерландів – зміцнення дружніх відносин між двома країнами, заснованими на спільних цінностях, таких як членство в Європейському союзі та НАТО, глибша економічна співпраця та зміцнення європейської конкурентоспроможності.

Нагадаємо

За даними Державної прикордонної служби України, у Сумській області ворог прориває оборону ЗСУ та розширює плацдарм, на Харківщині активізувалося просування армії рф, а на Чернігівщині почали більше застосовувати КАБи та авіаційні ракети.

Лілія Набока

Лілія Набока

ВійнаНовини Світу
Сумська область
Харківська область
Петр Павел
Прага
Чернігівська область
НАТО
Європейський Союз
С-300
Чехія
Нідерланди
Україна
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9