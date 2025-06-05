Королева Нідерландів Максима представила Дзвін Свободи, який був відлитий із російських снарядів, випущених по Україні, собору Святійшого Спасителя (Сальватора) у Празі. Дзвін був офіційно переданий церкві у присутності президентського подружжя Чехії Петра Павела та його дружини Еви. Про це повідомляє УНН з посиланням на Czech Radio.

Під час короткої церемонії дзвін освятив католицький священик, теолог та філософ Томаш Галик. Він закликав молитися за припинення воєн та насильства, за мир і справедливість, а також за припинення війни в Україні, наголосивши, що настав час перетворити військову зброю на дзвони миру.

Дзвін був відлитий у королівській майстерні Ейсбаутів у Нідерландах. А ідея його створення виникла біля посольства Нідерландів у Празі. В ініціативі взяло участь празьке об'єднання Sanctus Castulus (Святий Кастул).

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Перед початком церемонії королева Максима у супроводі президента Павла та його дружини Еви пройшла Карловим мостом до церкви. Вони оглянули перші кілька статуй у напрямку Кржижовницької площі (пл. Хрестоносців).

Галик назвав дзвін символом солідарності з Україною та з усіма переслідуваними та пораненими людьми.

Це переживе нас на багато поколінь та віків. Я думаю, що символічний дзвін із самого серця Праги говоритиме з усім світом. Дзвін тимчасово залишиться у пресвітерії церкви, восени планується поставити його на дзвіницю