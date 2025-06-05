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росія прориває оборону та розширює плацдарм на Сумщині - Демченко

Київ • УНН

 • 848 перегляди

Ворог активізував наступ в Сумській, Харківській та Чернігівській областях, використовуючи артилерію, авіацію та штурмові групи, не зважаючи на великі втрати.

росія прориває оборону та розширює плацдарм на Сумщині - Демченко

У Сумській області ворог прориває оборону ЗСУ та розширює плацдарм, на Харківщині активізувалося просування армії рф, а на Чернігівщині почали більше застосовувати КАБи та авіаційні ракети. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає УНН.

У Сумській, Харківській та Чернігівській областях ворог щоденно не припиняє здійснювати обстріли, залучаючи артилерію, міноменти, велику кількість дронів. На Сумщині працює велика кількість авіації – керовані авіаційні бомби, некеровані ракети. Також під обстрілами з авіації і Харківщина. Якщо порівняти кінець минулого року і 5 місяців цього року, то помітно, що Чернігівщина – це також той напрямок, де ворог почав більше застосовувати КАБи та авіаційні ракети 

- зазначив Демченко.

За його інформацією, на Сумському та Харківському напрямку є активізація спроб просування противника.

По Сумському напрямку ворог техніку не застосовує, на невеликій операційній зоні намагається застосовувати малі штурмові піхотні групи, які пробують заходити на територію України для того, щоб розширити зону боїв.

На жаль, бачимо, що ворог розширює цей плацдарм. Попри те що противник несе великі втрати – щоденно це десятки вбитими та пораненими, він не зважає на свої втрати солдат, та продовжує направляти на територію нашого кордону для того, щоб спробувати перекинути зону боїв 

- сказав Демченко.

На Харківщині, а саме за напрямком населеного пункту Вовчанськ, останнім часом ворог активізував свої штуромові дії, яким також передували чисельні обстріли.

На кордоні в Сумській та Харківській області росіяни не можуть захопити наші позиції, тому намагаються за допомогою артилерії та авіації знищити позиції українських захисників, аби в подальшому було легше пересуватися штурмовим групам.

На Чернігівському напрямку скупчення не фіксується, певні підрозділи рф є, вони укріплюють свою територію

Більше сил ворог тримає по напрямку Вовчанська та Липців.

російська армія наступає на Сумщині: яка там наразі ситуація04.06.25, 23:53 • 28036 переглядiв

Яна Соколівська

Яна Соколівська

Війна
Вовчанськ
Сумська область
Харківська область
Державна прикордонна служба України
Чернігівська область
Україна
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