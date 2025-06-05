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россия прорывает оборону и расширяет плацдарм в Сумской области - Демченко

Киев • УНН

 • 594 просмотра

Враг активизировал наступление в Сумской, Харьковской и Черниговской областях, используя артиллерию, авиацию и штурмовые группы, несмотря на большие потери.

россия прорывает оборону и расширяет плацдарм в Сумской области - Демченко

В Сумской области враг прорывает оборону ВСУ и расширяет плацдарм, в Харьковской области активизировалось продвижение армии рф, а в Черниговской области начали больше применять КАБы и авиационные ракеты. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает УНН.

В Сумской, Харьковской и Черниговской областях враг ежедневно не прекращает осуществлять обстрелы, привлекая артиллерию, минометы, большое количество дронов. В Сумской области работает большое количество авиации – управляемые авиационные бомбы, неуправляемые ракеты. Также под обстрелами из авиации и Харьковская область. Если сравнить конец прошлого года и 5 месяцев этого года, то заметно, что Черниговская область – это также то направление, где враг начал больше применять КАБы и авиационные ракеты 

- отметил Демченко.

По его информации, на Сумском и Харьковском направлении есть активизация попыток продвижения противника.

По Сумскому направлению враг технику не применяет, на небольшой операционной зоне пытается применять малые штурмовые пехотные группы, которые пробуют заходить на территорию Украины для того, чтобы расширить зону боев.

К сожалению, видим, что враг расширяет этот плацдарм. Несмотря на то, что противник несет большие потери – ежедневно это десятки убитыми и ранеными, он не обращает внимания на свои потери солдат, и продолжает направлять на территорию нашей границы для того, чтобы попробовать перебросить зону боев 

- сказал Демченко.

В Харьковской области, а именно по направлению населенного пункта Волчанск, в последнее время враг активизировал свои штурмовые действия, которым также предшествовали многочисленные обстрелы.

На границе в Сумской и Харьковской области россияне не могут захватить наши позиции, поэтому пытаются с помощью артиллерии и авиации уничтожить позиции украинских защитников, чтобы в дальнейшем было легче передвигаться штурмовым группам.

На Черниговском направлении скопления не фиксируется, определенные подразделения рф есть, они укрепляют свою территорию

Больше сил враг держит по направлению Волчанска и Липцов.

российская армия наступает на Сумщине: какая там сейчас ситуация04.06.25, 23:53 • 28035 просмотров

Яна Соколовская

Яна Соколовская

Война
Волчанск
Сумская область
Харьковская область
Государственная пограничная служба Украины
Черниговская область
Украина
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