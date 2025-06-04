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российская армия наступает на Сумщине: какая там сейчас ситуация

Киев • УНН

 • 1972 просмотра

Российские войска продвигаются на Сумщине, захватив Андреевку и Водолаги. Ситуация в Кондратовке и Алексеевке уточняется, продолжаются бои, враг давит на Яблоновку и Юнаковку.

российская армия наступает на Сумщине: какая там сейчас ситуация

Продвижение врага в Сумской области продолжается. Противнику удалось занять Андреевку и Водолаги и закрепиться в этих селах. Успех противника сопровождается все так же большим количеством пехоты. Об этом информирует аналитический проект Deepstate, передает УНН.

Сейчас на уточнении находится Кондратовка, в которой фиксировалась пехота кацапов, но бойцы Сил Обороны активно по ней работают и не дают врагу закрепиться. Так же уточняем ситуацию в Алексеевке. Предварительно, они заняли северную часть села и пробуют оккупировать населенный пункт полностью. С большой вероятностью, она скоро также перенесется в красную зону

- говорится в заметке проекта.

Отмечается, что отрезок Яблоновка-Юнаковка тоже находится под давлением врага.

На Яблоновку противник лезет со стороны Беловодов и между Беловодами и Локней. В Юнаковку забегают на северные окраины, но как мы уже раньше упоминали, закрепиться там не могут, потому что перед этим там все сравняли с землей

- сообщили аналитики.

По данным DeepState, критической остается ситуация из-за стремительного выхода противника на дистанцию в 20-25 километров, с которой они смогут работать по Сумам FPV-дронами на оптоволокне и у них уже были подобные попытки.

"Силы Обороны пытаются сдержать давление этой московской орды и не пускать их дальше на глубину территории", - добавили аналитики проекта.

Напомним

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в новой заметке заметил о безразличии рф к потерям, указав на новые подсчеты украинского Генштаба, согласно с которыми потери россиян погибшими и ранеными достаточно впечатляющие.

россияне оккупировали еще два населенных пункта в Сумской области – DeepState03.06.25, 23:59 • 18556 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Офис Президента Украины
Михаил Подоляк
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