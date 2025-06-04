российская армия наступает на Сумщине: какая там сейчас ситуация

Продвижение врага в Сумской области продолжается. Противнику удалось занять Андреевку и Водолаги и закрепиться в этих селах. Успех противника сопровождается все так же большим количеством пехоты. Об этом информирует аналитический проект Deepstate, передает УНН.

Сейчас на уточнении находится Кондратовка, в которой фиксировалась пехота кацапов, но бойцы Сил Обороны активно по ней работают и не дают врагу закрепиться. Так же уточняем ситуацию в Алексеевке. Предварительно, они заняли северную часть села и пробуют оккупировать населенный пункт полностью. С большой вероятностью, она скоро также перенесется в красную зону

Отмечается, что отрезок Яблоновка-Юнаковка тоже находится под давлением врага.

На Яблоновку противник лезет со стороны Беловодов и между Беловодами и Локней. В Юнаковку забегают на северные окраины, но как мы уже раньше упоминали, закрепиться там не могут, потому что перед этим там все сравняли с землей