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Обвинувачений у хабарництві нардеп Кузьміних пропустив 22 судових засідання у своїй справі - ВАКС
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Незважаючи на втрати, кремль і далі "палитиме у вогні війни" жителів рф - Подоляк

Київ • УНН

 • 556 перегляди

Михайло Подоляк заявив, що втрати росіян незабаром перевищать 1 млн. Кремль і далі палитиме у вогні війни жителів депресивних регіонів, бо не вважає їх за людей.

Незважаючи на втрати, кремль і далі "палитиме у вогні війни" жителів рф - Подоляк

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк у новому дописі зауважив про байдужість рф до втрат, вказавши на нові підрахунками українського Генштабу, згідно з якими втрати росіян загиблими та пораненими достатньо вражаючі.

Передає УНН із посиланням на сторінку Михайла Подоляка у Telegram.

Деталі

Незабаром втрати росіян загиблими та пораненими, за підрахунками українського Генштабу, перевищать 1 000 000 осіб. Колишні сподівання, що трунопровід з України протверезить сусідів, на цьому етапі здаються смішними. Не треба ілюзій, Кремль і далі без жалю палитиме у вогні війни жителів депресивних регіонів.

- ідеться у дописі Подоляка.

Радник голови Офісу Президента додав причини байдужості рф до втрат. На думку Подоляка, це "випливає зі штучності утворення "російської нації". 

Московська еліта не вважає підданих рівними й навіть своїми. Це ставлення завойовників до переможених, панів до холопів. Втрати не болять російській владі, бо жертви не є для Кремля повноцінними людьми

- написав Подоляк у себе на сторінці

Що тоді казати про ставлення росіян до українців? - запитує Радник голови ОП.

Звіряча жорстокість агресора – це причина, чому визволення військовополонених, цивільних заручників, викрадених дітей є завданням № 1 для України.

- підсумував Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк.

Нагадаємо

За 2 червня російська армія втратила 1100 військових та 12 літаків. З 24.02.22 року знищено понад 990000 окупантів.

путін перебільшує військову потужність рф для тиску на Україну - ISW14.05.25, 04:33 • 4552 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

ВійнаПолітика
Генеральний штаб Збройних сил України
Михайло Подоляк
Україна
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