Незважаючи на втрати, кремль і далі "палитиме у вогні війни" жителів рф - Подоляк

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк у новому дописі зауважив про байдужість рф до втрат, вказавши на нові підрахунками українського Генштабу, згідно з якими втрати росіян загиблими та пораненими достатньо вражаючі.

Передає УНН із посиланням на сторінку Михайла Подоляка у Telegram.

Незабаром втрати росіян загиблими та пораненими, за підрахунками українського Генштабу, перевищать 1 000 000 осіб. Колишні сподівання, що трунопровід з України протверезить сусідів, на цьому етапі здаються смішними. Не треба ілюзій, Кремль і далі без жалю палитиме у вогні війни жителів депресивних регіонів.