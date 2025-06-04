Незважаючи на втрати, кремль і далі "палитиме у вогні війни" жителів рф - Подоляк
Київ • УНН
Михайло Подоляк заявив, що втрати росіян незабаром перевищать 1 млн. Кремль і далі палитиме у вогні війни жителів депресивних регіонів, бо не вважає їх за людей.
Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк у новому дописі зауважив про байдужість рф до втрат, вказавши на нові підрахунками українського Генштабу, згідно з якими втрати росіян загиблими та пораненими достатньо вражаючі.
Передає УНН із посиланням на сторінку Михайла Подоляка у Telegram.
Деталі
Незабаром втрати росіян загиблими та пораненими, за підрахунками українського Генштабу, перевищать 1 000 000 осіб. Колишні сподівання, що трунопровід з України протверезить сусідів, на цьому етапі здаються смішними. Не треба ілюзій, Кремль і далі без жалю палитиме у вогні війни жителів депресивних регіонів.
Радник голови Офісу Президента додав причини байдужості рф до втрат. На думку Подоляка, це "випливає зі штучності утворення "російської нації".
Московська еліта не вважає підданих рівними й навіть своїми. Це ставлення завойовників до переможених, панів до холопів. Втрати не болять російській владі, бо жертви не є для Кремля повноцінними людьми
Що тоді казати про ставлення росіян до українців? - запитує Радник голови ОП.
Звіряча жорстокість агресора – це причина, чому визволення військовополонених, цивільних заручників, викрадених дітей є завданням № 1 для України.
Нагадаємо
За 2 червня російська армія втратила 1100 військових та 12 літаків. З 24.02.22 року знищено понад 990000 окупантів.
путін перебільшує військову потужність рф для тиску на Україну - ISW14.05.25, 04:33 • 4552 перегляди